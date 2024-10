Gewalt in Trossingen So reagiert die Stadt auf die Prügelattacken

Bürgermeisterin Susanne Irion zeigt sich entsetzt über zwei Schlägereien in Trossingen, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen sorgten. In der kommenden Woche soll an einem Runden Tisch über Möglichkeiten zur Prävention diskutiert werden.