So haben Zeugen die mutmaßlichen Schüsse erlebt

Aufregung in Schwenningen

1 Der mutmaßliche Täter wird in Schwenningen von der Polizei festgenommen. Foto: Marc Eich/Marc Eich

Ausgerechnet zur Mittagszeit wird der Polizei in der Nähe eines Imbisses in Schwenningen eine mögliche Schussabgabe gemeldet. Zeugen erzählen, wie sie die Situation erlebt haben.









„Schilling’s Imbiss“ ist zur Mittagszeit in Schwenningen immer eine wichtige Anlaufstelle – so viel Trubel wie am Montagmittag wünscht man sich dort aber vermutlich nicht. Zumindest nicht unter solchen Umständen.