Wie gefährlich ist der Wolf für den Menschen? Hegeringleiter Carl-Jens Haas gibt Antworten.

Ende Mai hat ein Wolfsrüde unweit des Felsenkellers in zwei Nächten drei Schafe gerissen. Jetzt ist die Aufregung groß, da die Fläche ziemlich nah an der Stadt liegt.

Schramberg - Die Stadtverwaltung und der Hegeringleiter für Schramberg geben eine Einschätzung zum Auftauchen eines Wolf in Stadtnähe ab. Die Berichte über den Wolf und die gerissenen drei Schafe in Stadtnähe haben zu einer weiteren Sensibilisierung für das Thema in der Bevölkerung geführt, nicht zuletzt bei den Eltern von Kindergartenkindern. So hat der städtische Kindergarten Seilerwegle nämlich unweit der Stelle, an der ein Wolfsrüde Ende Mai drei Schafe gerissen hat, am Weg zum Purben seinen Waldspielwagen stehen.

