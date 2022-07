1 Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr – hier beim Empfang der Abiturienten am Freitag vor dem Rathaus Foto: Riesterer

Die SPD/Buntspecht-Fraktion verlangte im Verwaltungsausschuss eine Stellungnahme von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zu deren Äußerungen im Zusammenhang mit den Hallen in Sulgen und Waldmössingen.















Schramberg - In der Sitzung des Verwaltungsauschusses meldete sich Tanja Witkowski beim Tagungsordnungspunkt "Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen" zu Wort verlangte für die SPD/Buntspecht-Fraktion von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr eine Stellungnahme zu deren Äußerungen auf der Hauptversammlung des Vereinsrings Sulgen. Eisenlohr hatte dort über die Festhallen der Stadt gesprochen. Witkowski nahm Bezug auf einen Artikel unserer Zeitung vom 3. Juli zur Hauptversammlung des Vereinsrings. Darin werde Eisenlohr wörtlich zitiert mit Aussagen zum Stadtteil Sulgen und den Ortschaftsräten. So sei "Sulgen der pflegeleichteste Stadtteil und bereitet uns keine Komplikationen, weil er halt keinen Ortschaftsrat hat". Weiter heiße es "Die müssen mal die Füße still halten, auch wenn es zu wenig Damentoiletten gibt" mit Bezug auf die Kastellhalle in Waldmössingen.

"Beide Aussagen sind für die SPD/Buntspecht Fraktion-inhaltlich und von der Wortwahl her problematisch. Ich wurde diesbezüglich auch von mehreren Leuten angesprochen. Ich bitte Sie daher darum, Stellung zu beziehen zu den laut Pressebericht von Ihnen wörtlich so gesagten Formulierungen und hoffe auf eine entsprechende Klärung der Sachverhalte", sagte Witkowski.

Eisenlohr gab dazu im Verwaltungsausschuss eine kurze Antwort aus ihrer Sicht, die sie nach der Sitzung auf Anfrage für unser Leser weiter ausführt: Wichtig sei ihr gewesen zu betonen, dass die Stadtverwaltung um den Handlungsbedarf an der Halle Sulgen wisse und sich des Projekts gerne annehme, sobald man bei der Halle Tennenbronn auf einem guten Weg sei und insgesamt genug Ressourcen habe. Um dies zu vermitteln, habe sie so etwas gesagt wie "Sulgen ist so ein pflegeleichter Stadtteil, und es hat nicht mal einen Ortschaftsrat. Aber keine Sorge: Wir haben Sie trotzdem auf dem Schirm und werden uns um die Halle kümmern, wenn sie an der Reihe ist".

In Bezug auf die Waldmössinger Halle habe sie erwähnt, dass es eine mehrseitige Liste mit Dingen gibt, die dort gemacht werden könnten beziehungsweise sollten. "Selbstverständlich bemühen wir uns, kleinere Dinge davon zu erledigen, und die Kastellhalle bekommt in diesem Jahr eine Verschattung; das Geld dafür ist im Haushalt 2022 enthalten. Was den Wunsch nach einer größeren Verbesserung, nämlich der Erweiterung des Foyers und des Anbaus zusätzlicher Damentoiletten betrifft, so habe ich klar gesagt, dass diese Maßnahme aus meiner Sicht in der Priorität hinter den brandschutzrechtlich nötigen sicherheitsrelevanten Maßnahmen in Tennenbronn und Sulgen zurücksteht. Das ist meine persönliche Meinung, die ich schon öfter in der Ortschaftsratssitzung so geäußert hatte – das ist also nicht neu".

Wie schon mehrfach betont sei es ihr wichtig, dass transparent mit Erwartungen und Zusagen ("Versprechungen") umgegangen werde und man lieber gleich ehrlich zu den Leuten sei: "Wir müssen priorisieren, und das darf man auch sagen." Das Wort "pflegeleicht" werde sie im Stadtteilkontext künftig vermeiden. "Es sagt zwar, genau betrachtet, gar nichts über andere Stadtteile aus, wenn ich einen Stadtteil als ›pflegeleicht‹ bezeichne, aber… sei‘s drum. Ich habe jedenfalls ausschließlich pflegeleichte Kleidungsstücke im Schrank", so Eisenlohr abschließend.

Sulgen wurde 1939 von den Nationalsozialisten mit Schramberg zwangsvereinigt und hat keinen Ortschaftsrat wie Waldmössingen und Tennenbronn. Nach Paragraf 67 der Gemeindeordnung kann in Gemeinden mit räumlich getrennten Ortsteilen die Ortschaftsverfassung eingeführt werden. Aktuell ist dies, wie die Stadtverwaltung Schramberg informiert, in Paragraf 3 der Hauptsatzung geregelt und die Ortschaftsräte für Waldmössingen und Tennenbronn bestehen aus jeweils elf Mitgliedern. Wenn also die Hauptsatzung geändert würde, könnten auch weitere Ortschaftsräte in anderen Stadtteilen eingerichtet werden.