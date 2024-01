Empörung in Neufra: Gut integrierter Afghane abgeschoben – „ein schlimmes Erlebnis“

Empörung in Neufra

1 „Ich war bei euch und hatte nicht das Gefühl, weit von meinem Heimatland entfernt zu sein“, sagt der junge Afghane (Mitte), der jetzt im Hauruck-Verfahren aus Neufra abgeschoben wurde. Foto: Schaumann

Für viele unverständlich: Ausgerechnet gut integrierte junge Menschen mit Arbeitsstelle werden im Haurucktempo abgeschoben. Beispiel Neufra. Dort wurde ein junger Afghane nach Bulgarien abgeschoben, wo er unter unvorstellbaren Umständen leben muss.









Link kopiert



Zur emotional geführten Rede von Willy Schaumann auf dem Neujahrsempfang in Neufra zur Abschiebung eines gut integrierten jungen Afghanen, dem eine Vollzeitstelle in Aussicht stand, sagt Andrea Schmider, Pressesprecherin des Landratsamtes: „Eine Einflussmöglichkeit haben weder die zuständigen Ausländerbehörde, in diesem Fall die Stadt Rottweil, noch das für das Asylverfahren zuständige Kreisamt „Aufnahme und Integration“. Die Ämter erledigen lediglich ihre gesetzlichen Vorgaben.