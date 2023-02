1 Das SRH-Personalwohnheim muss abgerissen werden. Die Schönstatt-Schwestern brauchen eine neue Bleibe. Foto: Reimer

Im Oberndorfer Krankenhaus leisten sie seit Jahrzehnten Beistand und Hilfe – und jetzt das: Die Schönstatt-Schwestern müssen aus dem Krankenhaus-Wohnheim ausziehen. Und zwar recht kurzfristig. Manch einer spricht von "Rauswurf".















Link kopiert

Oberndorf - Das gibt es heutzutage selten in einem Krankenhaus: In all der Hektik des Alltag ist da jemand, der Zeit hat. Der zuhört, der lange bei Patienten am Bett sitzt, jene besucht, die vielleicht keine Angehörigen haben – und auch Sterbende auf ihrem letzten Weg begleitet. All das leisten die Schönstatt-Schwestern, die seit mehr als 50 Jahren im Krankenhaus wirken und auf dem Krankenhausgelände wohnen. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Andor Toth, Geschäftsführer des SRH-Krankenhauses, so ist zu hören, habe die Marienschwestern des Schönstatt-Ordens gebeten, sich eine neue Bleibe zu suchen. Und zwar schon bis März.