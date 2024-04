6 Die Feuerwehren aus Niedereschach und Dauchingen rückten mit zahlreichen Helfern an, nachdem an der Gemeinschaftsschule ein Brand gemeldet wurde. Foto: Marc Eich

Ein kleinerer Brand an der Gemeinschaftsschule in Niedereschach hat am Montagmorgen für Aufregung in Niedereschach gesorgt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.









Link kopiert



Der Niedereschacher Standort der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar war am Montag gegen 9 Uhr Schauplatz eines größeren Feuerwehreinsatzes. Grund war ein Brand in der Turnhalle an der Friedhofstraße.