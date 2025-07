Stefanie Düster hat im Namen vieler Eltern auf der Plattform „change.org“ eine Petition gegen die Ende Mai beschlossene Gebührenerhöhung um 13 Prozent samt Einführung einer höheren Einkommensgruppe (plus Reduzierung des Nachlasses in den beiden unteren Tarifgruppen auf zwölf Prozent) gestartet.

Gemeinderat soll Beschluss wieder kassieren

Gemeinsam mit Elternvertretern will sie bei der Bürgerfragestunde vor der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22. Juli das Gremium darum bitten, den Beschluss zu kassieren und ein neues Gebührenmodell auszuarbeiten. Wieder gestrichen gehört aus Sicht der Petentin dabei die von FDP und Freien Wählern durchgesetzte zusätzliche Einkommensgruppe. Diese sieht für Familien mit einem Haushaltsbruttoeinkommen von über 94 000 Euro im Jahr – im Vergleich zur bisherigen Einstufung – rund 30 Prozent höhere Beiträge vor.

„Das betrifft doch die meisten Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind“, sagt Düster. Da bewege man sich in Bereichen, wo sich etliche Familien dann die Frage stellen würden, ob es sich überhaupt lohne, dass beide Partner arbeiten gingen. Rechne man die Einführung der neuen Einkommensgruppe und die Pauschalanhebung um 13 Prozent für die mittleren Einkommensklassen zusammen, lande man bei einer ab September gültigen Gebührensteigerung um 21 Prozent, sagt Düster, „und das ist zu viel“.

Düster: „Gemeinderat soll sich gemeinsam hinsetzen“

Dass die Doppelgemeinde finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, ist Düster nach eigenem Bekunden vollauf bewusst. „Uns ist schon klar, dass das Problem eigentlich weiter oben angesiedelt ist“, hält sie mit Verweis auf gedeckelte Kitagebühren oder gar kostenfreie Kinderbetreuung in einigen Bundesländern fest. Sie fordert dennoch, „dass der Gemeinderat sich noch einmal gemeinsam hinsetzt“.

FDP, FW und SPD stehen weiter zu Beschluss

Die Wellen, die die Online-Petition schlägt, haben auch die Fraktionen erreicht. In einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme äußern Freie Wähler, FDP und SPD zwar Verständnis für die Kritik von Elternseite – aber: „Wir stehen zu unserer Entscheidung“, heißt es in dem Papier. Die Entscheidung für das neue Beitragsmodell sei zwar „unbequem“, räumen die drei Fraktionen ein. „Aber sie war nötig, weil es um mehr geht als um Kita-Gebühren.“ Man müsse das Ganze in einem größeren Kontext betrachten. „Wir haben lange diskutiert, abgewogen, gestritten – und uns am Ende für eine neue Gebührenstruktur entschieden. Nicht weil wir wollten, sondern weil wir müssen“, heißt es weiter. Der Kostendeckungsgrad für einen Kitaplatz liege in der Doppelgemeinde bei gerade einmal 15 Prozent. Leise Kritik kommt in dem ansonsten sehr diplomatisch formulierten Papier dennoch auf: „Wir hätten uns mehr Beteiligung im Vorfeld gewünscht. Die Diskussion läuft seit über einem Jahr, unsere Vorschläge lagen öffentlich vor.“

CDU wollte nur pauschale Erhöhung um 13 Prozent

Mit Abstand betrachtet die CDU die laufende Debatte. Ihre Fraktion habe keine Einführung einer höheren Einkommensgruppe gewollt, sondern sei bei der Abstimmung Ende Mai dem Verwaltungsvorschlag gefolgt, der ausschließlich eine lineare Beitragserhöhung um rund 13 Prozent für alle Beitragsgruppen vorsah, bekräftigt Sprecherin Ulrike Ebi-Kuhn im Gespräch mit unserer Redaktion. Als Gemeinderat müsse man den ganzen Haushalt im Blick behalten. „Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission ist an jeder Stellschraube gedreht worden. Auch die Vereine wurden mehrbelastet – siehe Hallengebühren“, wirbt Ebi-Kuhn um Verständnis.

Grüne äußern Verständnis für Unmut

Die Haltung der Grünen habe sich ebenfalls „nicht geändert“, bekundet Fraktionssprecherin Annette Grether auf Nachfrage. Der Antrag der FDP, eine weitere Einkommensgruppe einzuführen, sei „zu kurzfristig gekommen“. Deshalb habe ihre Fraktion dem damals nicht zugestimmt, sagt Grether, „aber wir können die Eltern sehr gut verstehen“.

Benz findet neues System sozial unausgewogen

Bürgermeister Tobias Benz kann den Änderungsbeschluss von Ende Mai, auf dessen Basis das neue Gebührenmodell zustande gekommen ist, zwar „respektieren“, doch würden damit „zu viele neue Härtefälle geschaffen“, ordnet der Rathauschef im Gespräch mit unserer Redaktion ein. Im Übrigen finde er es „etwas unglücklich“, wenn ein Änderungsantrag mit derartiger Tragweite „in letzter Sekunde“ eingehe, hält Benz fest.

Fraktionen und Elternvertreter sollen sich treffen

Die Doppelgemeinde habe 2024 im Kita-Bereich ein Defizit von 7,22 Millionen Euro gemacht. In Summe habe der kommunale Zuschussbedarf für den Bereich Kita, Schule, Betreuung und Mensa 11,67 Millionen Euro betragen. Im Sinne der dringend nötigen Haushaltskonsolidierung „muss auch dieser große Ausgabenblock seinen Beitrag leisten“, wirbt der Bürgermeister um Verständnis für eine Beitragserhöhung.

Solange aber seitens der Fraktionen kein Änderungsbedarf signalisiert werde, werde das Thema Kita-Gebühren nicht zurück aufs politische Tapet kommen. Benz’ Hoffnungen ruhen nun auf einem Treffen von Fraktions- und Elternvertretern, das für nach den Sommerferien terminiert werden soll.