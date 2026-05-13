Aufregung in Bad Liebenzell: Stadtrat wird von Bürgern teils angegangen

Noch-Bürgermeister Roberto Chiari hat bei einer Zusammenkunft des Bürgermeistersprengels in der Stadt wohl seine Amtskollegen aus anderen Kommunen getroffen. Das sorgt für Aufregung.
ZBL-Stadtrat Marco Hofmann schilderte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass er von Bürgern angesprochen, teils gar angegangen worden sei, wie es sein könne, dass der Bürgermeister krankgeschrieben sei und nicht ins Rathaus komme, er dann aber seine Bürgermeisterkollegen im Kurpark treffe, was durch ein Foto dokumentiert sei. Von der Verwaltung erhoffte sich Hofmann Auskunft darüber, wie so etwas möglich sei.