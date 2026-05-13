Aufregung in Bad Liebenzell: Stadtrat wird von Bürgern teils angegangen

Noch-Bürgermeister Roberto Chiari hat bei einer Zusammenkunft des Bürgermeistersprengels in der Stadt wohl seine Amtskollegen aus anderen Kommunen getroffen. Das sorgt für Aufregung.

ZBL-Stadtrat Marco Hofmann schilderte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass er von Bürgern angesprochen, teils gar angegangen worden sei, wie es sein könne, dass der Bürgermeister krankgeschrieben sei und nicht ins Rathaus komme, er dann aber seine Bürgermeisterkollegen im Kurpark treffe, was durch ein Foto dokumentiert sei. Von der Verwaltung erhoffte sich Hofmann Auskunft darüber, wie so etwas möglich sei.

Wunsch entsprochen Andreas Hölzelsberger, der die Verwaltung der Kur- und Badestadt infolge des krankheitsbedingten Ausfalls von Roberto Chiari leitet, äußerte sich nicht zum Zusammentreffen Chiaris mit dessen Kollegen. Da könne er nichts dazu sagen. Er erläuterte dem Ratsgremium lediglich, dass es der Wunsch des Bürgermeistersprengels gegeben habe, im Zuge einer Wanderung nach Bad Liebenzell zu kommen. Man hab dem Wunsch entsprochen, „Bad Liebenzell hat sich einfach angeboten“, so Hölzelsberger. Daher seien die Bürgermeister aus dem Landkreis vor Ort gewesen. Jedes Jahr finde eine solche Zusammenkunft der Bürgermeister an wechselnden Orten statt.

Auch hinsichtlich der sehr kurzfristigen Information, dass der Liebenzeller Noch-Bürgermeister zum 31. Mai aus den Diensten der Stadt ausscheide, spielte die Person Chiari in der Sitzung noch eine Rolle. ZBL-Stadtrat Daniel Mattmüller wollte wissen, seit wann die Verwaltung von dem Ausscheiden des Rathauschefs gewusst habe. Der Gemeinderat sei im Vorfeld über nichts informiert gewesen, alles sei so schnell gegangen und die Information einfach per Mail gekommen.

Laut Andreas Hölzelsberger ist die Stadtverwaltung zum selben Zeitpunkt wie die Räte darüber informiert worden, dass Chiari wegen Dienstunfähigkeit zum 31. Mai dieses Jahres in den Ruhestand versetzt werde. Zuvor habe die Verwaltung über diesen Termin hinsichtlich des Ausscheiden Chiaris als Bürgermeister keine Kenntnisse gehabt.