Digitalisierung kann den Verkaufserfolg fördern, wie die Digitalisierungs-Roadshow der IHK gezeigt hat. Umso ärgerlicher ist es dann für Ladenbesitzer, wenn sie auf anderem Weg am selben gehindert werden, wie ein Beispiel aus Albstadt zeigt.

Stadtverwaltung hat Geschäftsinhaber nicht informiert

„Heute morgen musste ich mit Schrecken und Entsetzen aus der Onlinemeldung des Schwarzwälder Boten erfahren, dass die Straße vor unserem Geschäft in den nächsten zwei Wochen komplett gesperrt ist“, berichtet der Inhaber. „Die Stadtverwaltung hat es nicht für notwendig erachtet, uns darüber zu informieren. Sie können sich vorstellen, was dies für mein Geschäft und meine Kunden bedeutet, derart vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden“, echauffiert er sich.

„Massiv auswirkende Maßnahmen“

„Bei meinem Besuch der Digitalisierungs-Roadshow brüstete sich die Wirtschaftsförderung, was sie alles unternehme, um Einzelhandel, Gastronomie und Gewerbe anzusiedeln“, fährt er fort. „Aber was nützt ein Gründerwettbewerb, wenn die Stadt und ihre Verwaltung nicht einmal ihre ureigensten Aufgaben erfüllt, geschweige denn vernünftige Basisrahmenbedingungen schafft oder nach oben anmahnt, damit überhaupt jemand den Anreiz verspürt, sich selbstständig zu machen?“ Seine Gewerbesteuerzahlungen würden – „nicht einmal dankend“ – angenommen, „aber ansonsten fühlt sich wohl niemand zuständig, sich bei – für uns –massiv auswirkenden Maßnahmen zu melden“, so der Ladenbesitzer.