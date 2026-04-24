Aufregerthema in Hechingen: Taubenfreunde lassen nicht locker und drohen mit Normenkontrollklage

Der Verein Stadttauben Hechingen e.V. kämpft weiter gegen das Fütterungsverbot, appelliert an die Stadträte und bekommt reichlich überörtliche Solidarität.

Noch ist das letzte Wort über die Hechinger Polizeiverordnung und damit auch über das darin verhängte und verschärfte Taubenfütterungsverbot im ganzen Stadtgebiet nicht gesprochen. Deshalb gibt der Stadttauben-Verein nicht klein bei. Am kommenden Dienstag ab 18 Uhr wollen die Taubenschützer wieder vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung protestieren.

In deren Namen hat die Vorsitzende Christine Maier am Donnerstag einen weiteren Brandbrief an die Hechinger Stadträtinnen und Stadträte, an das Veterinäramt und an Landrat Günther-Martin Pauli verschickt.​

Rechtliche Schritte angekündigt​

Die Vereinschefin bittet die Räte „eindringlich“, den mit klarer Mehrheit gefassten Empfehlungsbeschluss des Verwaltungsausschusses noch einmal kritisch zu hinterfragen und gegen die Ausweitung des Taubenfütterungsverbotes auf private Flächen zu stimmen. Für den Fall, dass der Gemeinderat dem Votum des Ausschusses folgt, „sehen wir uns veranlasst, eine rechtliche Überprüfung im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens zu prüfen“, schreibt Christine Maier weiter.​

„Großes Unverständnis“, äußert sie über den Verlauf der Sitzung des Verwaltungsausschusses: „Die gezeigte Haltung gegenüber fachlichen und tierschutzrelevanten Aspekten ist für uns nicht nachvollziehbar.“ Kritik üben die Taubenschützer auch an den Ausführungen des Ordnungsamtsleiters Patrick Loll, der Verwaltungsgerichtsurteile „aus unterschiedlichen Kontexten“ angeführt habe, ohne deren Übertragbarkeit auf die Situation in Hechingen ausreichend zu prüfen.​

Gesamtkonzept eingefordert​

Der Stadttauben-Verein beharrt darauf, dass ein Taubenfütterungsverbot nur dann rechtlich und tragfähig sein könne, wenn es Teil eines funktionierenden Gesamtkonzeptes sei – „insbesondere mit betreuten Taubenschlägen und/oder kontrollierten Futterplätzen“.​

„Besonders irritierend“ nennt Christine Maier die Aussage von Bürgermeister Philipp Hahn, wonach er sich mit dem Thema nicht weiter befassen werde, sofern kein ausdrücklicher Auftrag des Gemeinderats vorliege: „Eine solche Haltung wird der Tragweite der Thematik aus unserer Sicht nicht gerecht.“

​Solidarität erfahren die Hechinger Taubenschützer aus Rottweil. Arzu Paj und Sven Gröner, die Vorstände des Vereins „Unsere Rottweiler Stadttauben e. V“, schreiben an Bürgermeister Hahn und die Hechinger Räte: „Seit über zwölf Jahren setzen wir in Rottweil erfolgreich auf betreute Taubenschläge, kontrollierte Fütterung und Eieraustausch (ca. 9.600 Eier pro Jahr). Dadurch wurden sowohl die Taubenpopulation als auch Verschmutzungen im Stadtgebiet nachhaltig reduziert und Bürgerbeschwerden deutlich verringert.“​

Den Hechinger Räten bieten sie an, für einen Austausch nach Rottweil zu kommen. Über die dortigen „positiven Erfahrungen“ gebe gerne auch die Stadt Rottweil Auskunft. Der Brief schließt mit dem Appell: „Stimmen Sie am Dienstag gegen die Ausweitung des Taubenfütterungsverbotes und setzen Sie ein Zeichen für eine fachlich fundierte und nachhaltige Lösung.“​

Unterstützung von Tierrechtsorganisation​