Aufregerthema in Hechingen: Taubenfreunde lassen nicht locker und drohen mit Normenkontrollklage

Der Verein Stadttauben Hechingen e.V. kämpft weiter gegen das Fütterungsverbot, appelliert an die Stadträte und bekommt reichlich überörtliche Solidarität.
Noch ist das letzte Wort über die Hechinger Polizeiverordnung und damit auch über das darin verhängte und verschärfte Taubenfütterungsverbot im ganzen Stadtgebiet nicht gesprochen. Deshalb gibt der Stadttauben-Verein nicht klein bei. Am kommenden Dienstag ab 18 Uhr wollen die Taubenschützer wieder vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung protestieren.