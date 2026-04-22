Aufregerthema in Hechingen: Bürgermeister Hahn droht mit Bußgeld fürs Taubenfüttern – AfD-Antrag scheitert

In Hechingen ist das Taubenfüttern künftig hochoffiziell auch in privaten Gärten verboten. Ein AfD-Antrag, der das abwenden wollte, scheiterte.
Basta, wie einstens Gerhard Schröder, hat Philipp Hahn nicht gesagt. Das Machtwort, das der Hechinger Bürgermeister am Dienstagabend gegen Ende der Ratsdebatte sprach, fühlte sich aber genau so an: Für die Stadtverwaltung, so hielt Hahn entschlossen fest, sei das Taubenthema jetzt erledigt, „außer der Gesamt-Gemeinderat erteilt uns ausdrücklich einen Auftrag“.