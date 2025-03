Aufreger um Hofen II: Diese Pläne der Investoren treiben Anlieger in Bad Dürrheim auf die Barrikade

1 Der Johanniterweg in Bad Dürrheim liegt in direkter Nachbarschaft zu dem Grünland, das nun zur Baufläche umgewandelt werden soll – ein Plan, gegen den sich viel Protest regt. Foto: Hansjürgen Götz

Aus Grünland soll Bauland werden – doch zahlreiche Anwohner in Bad Dürrheim sind damit ganz und gar nicht einverstanden. Mit Spannung erwartet wird daher die Gemeinderatssitzung am Donnerstag.









Link kopiert



„Änderung des Flächennutzungsplans Hofen II“, was so unscheinbar in der Agenda für die Gemeinderatssitzung in Bad Dürrheim am Donnerstag, 20. März, klingt, hat es in sich. Die Investorengruppe B.E.S.T will zwischen der Luisenstraße und dem Johanniterweg, hinter dem Hotelgelände Solegarten, vier Baugrundstücke entwickeln.