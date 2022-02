Hängen zu viele Wahlplakate in Bad Wildbad?

2 Mit ihren Wahlplakaten werben die Kandidaten für sich. Nun gibt es Aufregung, ob einer der Kandidaten die erlaubte Anzahl überschritten hat. Foto: Fritsch

Die heiße Phase des Wahlkampfes um das Bürgermeisteramt in Bad Wildbad läuft. Nun gibt es Aufregung darüber, ob sich möglicherweise ein Kandidat nicht an die maximal erlaubte Anzahl an Wahlplakaten gehalten habe.















Bad Wildbad - Der Wahlkampf geht in die heiße Phase. Am Sonntag, 13. Februar, entscheidet sich, wer neuer Bürgermeister von Bad Wildbad wird und somit die Geschicke der Stadt für die nächsten mindestens acht Jahre lenken wird. Favoriten sind nach wie vor Marco Gauger, der in der ersten Wahl 46 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt, und Dietmar Fischer (25 Prozent).