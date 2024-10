Aufreger in Weilstetten: Bauzaun ärgert maßlos – Stadt Balingen will reagieren

1 Seit Monaten blockiert dieser Bauzaun den Gehweg in der Lindenstraße in Weilstetten. Foto: Silke Thiercy

Mehrfach ließ der Bauherr die Frist zum Rückbau des Zauns verstreichen. Gesprächsangebote der Verwaltung blieben ungenutzt. Gegenüber unserer Redaktion sagt MRW-Geschäftsführer Julian Rammler: „Ich lasse mich auf dieses Niveau nicht ein.“









„Kein Kommentar“, meint Julian Rammler am Telefon. Er wolle in Sachen Bauzaun am Projekt Lochenblick in Weilstetten keine Stellungnahme abgeben. So viel sagt er dann doch: „Die Stories sind totaler Bullshit, man hört die wildesten Geschichten aus dem Ortschaftsrat.“