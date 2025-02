Tännlelupfer in Schwenningen „Baum nuff“, aber mit genügend Ernst, Respekt und Vertrauen

Bevor am Fasnetsamstag Hansel und Schantle die Muslen herunterspringen, sind alle Augen auf das Narrenbaumstellen am Muslenplatz gerichtet. Doch ohne sie würde der Baum überhaupt nicht ins Loch kommen: die Tännlelupfer, die es in Schwenningen bereits seit 25 Jahren gibt.