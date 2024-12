Aufreger in VS: Das „Herz unseres Rettungswesens“ hängt in der Luft

Soll sich der Schwarzwald-Baar-Kreis in die Pole-Position bringen, um im Fall der Gründung einer regionalen, Landkreise übergreifenden Leitstelle die Nase vorn zu haben? Oder doch lieber auf den akuten Platzmangel reagieren und die Leitstelle für den eigenen Landkreis ertüchtigen? So oder so: Es herrscht Handlungsbedarf und eine riesengroße Unsicherheit.