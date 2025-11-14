Ein Baukran in Todtnauberg stand zwei Jahre still. Der Unmut von Anwohnern und Ortsvorsteherin wurde immer größer. Nun aber bewegt sich endlich was.
Ein Baukran ragt in die Höhe mitten im idyllischen Ortsbild von Todtnauberg. Zunächst nichts Außergewöhnliches. Aber: Der Kran stand gut zwei Jahre still. Kein Baufortschritt war an dem ehemaligen Sparkassen-Gebäude zu erkennen. Noch dazu: Vor den Augen aller verfiel das Gebäude mehr und mehr. Nun aber bewegt sich der Kran und im Ort keimt wieder Hoffnung auf. Die Geschichte eines Aufregers.