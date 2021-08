1 Mehrere Eier sind laut Polizei am Montagabend gegen 17 Uhr gegen die Fassade eines Wohnhauses "Am Paradiesberg" in Schramberg geworfen worden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Da ging es scheinbar hoch her am sonst eher ruhigen Paradiesberg – die Polizei bittet nun um Hinweise.

Schramberg – Mehrere Eier sind laut Polizei am Montagabend gegen 17 Uhr gegen die Fassade eines Wohnhauses "Am Paradiesberg" geworfen worden. Weil sich die Reste bei einer gleich daraufhin erfolgten Reinigung nicht beseitigen ließen und die Fassade dabei noch Schaden nahm, ermittelt nun die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Was der Hintergrund der Aktion war ist noch unklar. Ein Mietwagen mit Münchner Nummer und einem etwa 30 Jahre alten Mann am Steuer war am Nachmittag in der Anwohnerstraße am Ortsrand aufgefallen. Ob dieser für den Eierwurf in Frage kommt, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun unter Telefon 07422/2 70 10 weitere Zeugen, die zu dem ungewöhnlichen Vorfall Hinweise geben können.