Schramberg - "Das nennt man dann wohl Guerilla-Marketing", sagt Roland Löffler und lacht. Er steht am Donnerstagvormittag vor seinem Ladengeschäft "Bock auf Schwarzwald" an der Ecke Oberndorfer-/Schillerstraße neben dem Schramberger Rathaus und betrachtet die nun wieder leere Fahnenstange, die sich dort befindet. Bis Mittwoch hatte an jener noch eines der Plakate gehangen, die in Schramberg vielerorts zu sehen sind und auf die Ausstellung "Der menschliche Körper – Lernen von den Toten" hinweisen, die im Mai auf den Sulgen kommt. Kein Einzelfall: Wie sich nun herausstellte waren es wohl ein paar Plakate zu viel.

Rechnung kommt

"Das kann beispielsweise auch mal vorkommen, wenn ein Zirkus in die Gegend kommt", sagt Stadtsprecherin Susanne Gorgs-Mager zu der Thematik der Über-Plakatierung. "Aber in diesem Fall war es schon recht wild." Auf Nachfrage informiert sie, dass die Ausstellungs-Firma eine Genehmigung für 28 Plakate im ganzen Stadtgebiet erhalten habe. Beim Gang durch die Stadt fiel am Mittwoch allerdings schnell auf, dass es ein paar Exemplare mehr waren. "Es sind schon einige", kann Gorgs-Mager die Zahl an Plakaten nur schätzen, die an nicht genehmigten, öffentlichen Stellen hingen. Deshalb habe die Verwaltung die Firma bereits am Mittwoch aufgefordert, diese umgehend wieder abzuhängen.

"Wenn die Firma unserer Aufforderung nicht nachkommt, werden die nicht genehmigten Plakate von uns kostenpflichtig abgehängt", so Gorgs-Mager weiter. Am Donnerstag, fährt sie fort, sei der Bauhof unterwegs gewesen und habe die Plakate, die noch verbotenerweise angebracht waren, abgehängt.

Kein neues Thema

Veranstaltungsplakatierung ist in Schramberg kein neues Thema: Immer wieder machten sich Räte oder Bürger in Gremiumssitzungen ihrem Ärger Luft, sodass 2018 ein Strategiepapier beschlossen wurde, um das vogelwilde Plakatieren entlang der öffentlichen Straßen und besonders der Ortsdurchfahrten zu ordnen und einzudämmen. Seitdem sind beispielsweise Plakate an Laternenmasten im Stadtgebiet nicht mehr zulässig. Diese beschlossene Einschränkung wurde wiederum von Veranstaltern aus der Region, die ein Ausbleiben von Schrambergern als Besucher befürchteten, als "wettbewerbsverhindernd" kritisiert.

Privatpersonen gefragt

Ein weiteres Problem: Die Firma habe wohl auch Privatpersonen angesprochen und gebeten, auf deren Grundstück, etwa an Zäunen, plakatieren zu dürfen. Als Gegenleistung seien anscheinend zwei Eintrittskarten in die Ausstellung angeboten worden. Das sei ebenfalls nicht unüblich, so die Stadtsprecherin, die schließt: "Da haben wir dann natürlich keine Handhabe."