1 Und wieder ein Autofahrer, der die Vollsperrung missachtet. In der Rottweiler Straße herrscht trotz Baustelle Verkehr. Foto: Roth

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das Regierungspräsidium hat sich geäußert: Es kommt endlich Bewegung in die ruhende Baustelle in der Rottweiler Straße. Trotzdem passieren weiterhin verärgerte Autofahrer die Vollsperrung. Aber was sagt der Bußgeldkatalog eigentlich zu einer Fahrt durch die Baustelle? Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgefragt.















Link kopiert

Oberndorf - Je mehr Zeit in das Land zieht, desto eher droht der Geduldsfaden der Autofahrer zu reißen. Das spiegelt sich darin wider, dass die Umleitung an der Baustelle in der Rottweiler Straße am Rondell sich immer mehr zur Farce entwickelt. Der Grund: Die "Baustelle" ist befahrbar – und das ohne größere Probleme. Die Absperrung lässt gerade so viel Platz zum Straßenrand übrig, dass ein Auto die Engstelle passieren kann. Und daher ist das Ärgernis auch keine Seltenheit: Wer sich auch nur kurze Zeit am Rondell auf die Lauer legt, kann ohne Weiteres ein Dutzend Verkehrssünder beobachten, die sich am Baustellenschild vorbeischlängeln.