Aufreger in Oberndorf: Denkmalschutz spielt keine Rolle

Die Bestürzung über den Abriss der Villa Härdtner ist groß. Unser Leser Gerhard Banholzer aus Oberndorf macht sich Gedanken zum Stellenwert des Denkmalschutzes in der Neckarstadt.
Es passiert in Deutschland beinahe täglich, dass denkmalgeschützte Bauwerke vernichtet werden. Und zu den größten Verursachern zählt der Staat. Circa 600 Baudenkmäler werden jährlich abgerissen. Leider hat die Denkmalpflege bei uns derzeit das eher negative Image als so genannter „Bremser des Fortschritts“. Vielfach fehlt es dabei auf staatlicher und damit vor allem auf kommunaler Seite am Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung eines Bauwerks.