Aufreger in Oberndorf: Denkmalschutz spielt keine Rolle

Die Bestürzung über den Abriss der Villa Härdtner ist groß. Unser Leser Gerhard Banholzer aus Oberndorf macht sich Gedanken zum Stellenwert des Denkmalschutzes in der Neckarstadt.

Es passiert in Deutschland beinahe täglich, dass denkmalgeschützte Bauwerke vernichtet werden. Und zu den größten Verursachern zählt der Staat. Circa 600 Baudenkmäler werden jährlich abgerissen. Leider hat die Denkmalpflege bei uns derzeit das eher negative Image als so genannter „Bremser des Fortschritts“. Vielfach fehlt es dabei auf staatlicher und damit vor allem auf kommunaler Seite am Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung eines Bauwerks.

Leider trifft dies auch für Oberndorf zu, wenn man die vergangenen Jahrzehnte vor Augen hat. So wurde es in Oberndorf vor Jahren unter anderem auch versäumt, die Härdtnersche Villa als Denkmal registrieren zu lassen, obwohl sie eine baugeschichtlich interessante und wertvolle Außenfassade hat.

Gemeinderat beschließt 2018 den Abriss

So kam es, dass 2018 die damalige Stadtspitze mit Teilen des Gemeinderats beschlossen hat, dieses bemerkenswerte Gebäude abzureißen. Damals bereits mit dem Argument der Nähe zum Wasserwerk sowie dem angeblich maroden Zustand des Wohnbereiches, nachdem dort vorübergehend Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge untergebracht waren.

Der Schreiber dieser Zeilen hatte daraufhin mit dem ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalschutz Kontakt aufgenommen und über ihn die Möglichkeit erhalten, das Gebäude innen zu inspizieren. In keiner Weise entsprach der Zustand des Wohntraktes den Argumenten, mit denen von Seiten der Stadt der Abriss dieses Gebäudes begründet wurde.

Versäumnisse beim Denkmalschutz?

Der Denkmalschutzbeauftragte bedauerte damals sehr, dass er es versäumt hatte, dieses Gebäude in einem Verfahren unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Und dies dürfte wohl auch der Grund dafür sein, dass das Landesamt für Denkmalpflege diesem Gebäude jetzt die Denkmaleigenschaft abgesprochen hat. Und der Hinweis auf die Nähe des Wasserwerks scheint vorgeschoben zu sein, um ein Argument für den Abriss zu bekommen. Denn wenn diese Nähe ein so wichtiges Argument darstellt, dann frage ich mich, weshalb man dann dieses Haus zur vorübergehenden Unterbringung von Sozialhilfeempfängern und Flüchtlingen genutzt hat.

Unsere Empfehlung für Sie Ärger in Oberndorf Die Villa Härdtner ist endgültig Geschichte Jahrelang sorgte die Villa für Streit und Diskussionen – doch ihr Ende kam schnell: Innerhalb von zwei Wochen wurde das historische Gebäude abgerissen.

Und wenn man die Geschichte des Hotels Waldeslust in Freudenstadt vor Augen hat, das von der Architektur her eine ähnliche Außenfassade hat, das Jahrzehnte lang leer stand und jetzt mit Hilfe eines privaten Fördervereins einem neuen Zweck zugeführt wird, macht der Abriss der Härdtnerschen Villa umso trauriger. Auf alle Fälle ist die Geschichte um diese Villa keine angenehme „Erbschaft“ für unseren derzeitigen Bürgermeister.

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.