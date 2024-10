1 Regen Betrieb gab es bei der Unterschriftenaktion zum Erhalt der Notfallpraxis in Oberndorf der SPD Oberndorf und des Kreisverbandes Rottweil. Innerhalb weniger Stunden kamen bereits knapp 400 Unterschriften zusammen. Foto: Holger Klein

Die SPD sammelt innerhalb weniger Stunden 400 Unterschriften für den Erhalt der Notfallpraxis am Standort Oberndorf.









Der Protest gegen die Schließung der Notfallpraxis dauert an – und er trifft auf Resonanz. Zumindest in der Öffentlichkeit. Die SPD hatte am Oberndorfer Wochenmarkt einen Infostand eingerichtet und eine Unterschriftenaktion initiiert, an der man sich noch bis Ende dieser Woche beteiligen kann.