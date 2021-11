1 Anliegern stößt dieser Ausblick sauer auf. Es gibt bei Behörden Beschwerden wegen der Vermüllung in der Halde. Foto: Fotos: Rapthel-Kieser

Ob denn die Behörden etwas gegen die Vermüllung im Ortsteil Killer unternehmen, wollte ein Bürger in der Fragestunde bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung wissen, nachdem unsere Zeitung über die Zustände in der Hohe Straße berichtet hatte. Ortsvorsteher Gerd Schäfer bestätigte: "Wir sind da dran. Mit Hochdruck."















Link kopiert

Burladingen-Killer - Tatsächlich: Die unbefriedigende Situation auf den sogenannten Enkelgrundstücken im schönsten Baugebiet des rund 620 Einwohner zählenden Teilortes von Burladingen scheint die Behörden schon seit einiger Zeit zu beschäftigen. Allerdings nicht, weil zahlreiche der voll erschlossenen Grundstücke unbebaut sind, sondern weil sie eben nicht leer stehen. Trecker, Landmaschinen, Fässer, Baustoffe und Holz unter Holzplanen werden da gelagert, und das stößt wohl auch so manchem Anlieger, dessen Ausblick derart verschandelt wird, sauer auf. Es gab Beschwerden.

Auf Anfrage unserer Redaktion hieß es von Seiten des Umweltamts im Landratsamt in Balingen: "Die Situation auf verschiedenen Baulücken im Bebauungsplangebiet ›Halde II‹ ist der unteren Bauechtsbehörde bekannt". Was folgt ist die Schilderung eines Verfahrens, das mindestens schon Monate in Anspruch genommen haben muss.

Die Behörde versuchte es zuerst mit "formlosen Schriftverkehr", wie es in dem Statement an unsere Redaktion heißt. Das habe nicht "zur Verbesserung vor Ort" geführt, weshalb "Bußgeldverfahren in die Wege geleitet wurden". Die, so die Behörde, seien inzwischen rechtskräftig.

Trotzdem geschah danach wohl einige Zeit nichts. Das Müll-Drama auf mindestens zweien der Enkelgrundstücke, die wohl demselben Eigentümer zu gehören scheinen, ging weiter. "Nach Ankündigung einer Räumungsverfügung hat der Eigentümer angekündigt, den Kontakt mit der Stadt Burladingen aufzunehmen, um einen Platz im Gewerbegebiet zu erhalten", heißt es in der Pressemitteilung.

Fehlt es womöglich an einem Schuppengebiet?

Ob die Stadt Burladingen allerdings so begeistert sein wird, Landmaschinen und Baumaterial auf ihren ebenfalls teuer erschlossenen Gewerbe-Grundstücken lagern zu lassen, darf bezweifelt werden. Derlei Maschinen und Baustoffe gehören eigentlich in ein Schuppengebiet und dort unter Dach und Fach.

Schuppengebiete werden in anderen Ortsteilen wie Ringingen oder Salmendingen gerade entsprechend erweitert, um auch Nebenerwerbslandwirte zum Zuge kommen zu lassen und Lagerflächen unkompliziert zu vergrößern. Ziel ist es, den Lagerdruck aus dem Dorfkern zu nehmen und so manche alte Scheuer frei zu machen – um Platz für Wohnraum zu schaffen. Wohnraum, der in Killer schon reichlich da wäre.

Ob ein Gewerbegrundstück in Burladingen also die Lösung für das Vermüllungsproblem und den Umweltfrevel in Killer sein wird, das scheint selbst die Baurechtsbehörde im Landratsamt zu bezweifeln. Sie schreibt: "Sofern dies ohne Erfolg verläuft, wird die untere Baurechtsbehörde das Verfahren noch in diesem Jahr wieder aufnehmen. Mögliche Maßnahmen wären dann die Zwangsgeldandrohung und Zwangsgeldfestsetzung".