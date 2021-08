1 Gab es eine Bebauungsplanänderung hinter dem Rücken der Anlieger? Einige Gauselfinger rund um die Schulstraße erheben schwere Vorwürfe. Foto: Rapthel-Kieser

Der Widerstand gegen das Bauprojekt der Stuttgarter Königskinder GmbH in der Gauselfinger Schulstraße wächst. Inzwischen gibt es eine Unterschriftenliste. Die Anlieger werfen den Behörden vor, den Bebauungsplan 1989 geändert zu haben, ohne die Anwohner darüber zu informieren.

Burladingen-Gauselfingen - "Als nächste Anlieger des Bauvorhabens Königskinder Immobilien wehren wir uns vehement gegen dieses große Objekt. Wie kann es sein, dass die Stadt Burladingen von diesem großen Bauvorhaben nichts gewusst hatte? Warum werden nicht Einfamilienhäuser wie geplant gebaut? Wie kann es sein, dass im Jahr 1989 der Bebauungsplan geändert wurde, ohne dass die Anlieger benachrichtigt wurden. Ist das überhaupt rechtens? Wir hoffen sehr, dass dieses Projekt noch einmal überprüft wird", heißt es in der Mail. Angehängt sind nicht nur die Königskinder-Pläne, sondern auch die Unterschriftenliste und die verschiedenen Schreiben an die jeweiligen Behörden.

Denn die Mail ging außer an den Burladinger Bürgermeister Davide Licht auch an das Bauamt der Stadt Burladingen sowie an das Landratsamt, verschiedene Gemeinderäte sowie an die Frakationssprecher des Burladinger Gemeinderats.

Beim Ortschaftsrat blitzte das Projekt ab

Angeführt wird der Widerspruch von dem Ehepaar Brigitte und Gerhard van Eys, das sein Eigenheim unmittelbar neben dem Großprojekt der Stuttgarter Immobilienfirma hat. Insgesamt 27 Unterschriften haben die beiden inzwischen in der Nachbarschaft gesammelt. "Alle haben unterschrieben", betont Gerhard van Eys die Einigkeit rund um die Schulstraße.

Auch der Ortschaftsrat von Gauselfingen hatte in seiner Juli-Sitzung vor der Sommerpause das Großprojekt abblitzen lassen (wir berichteten). "Eine solche Ansammlung passt einfach nicht hierher", hatte es Ortschaftsrat Manfred Dangel in der Sitzung formuliert. Er fürchtet zusammen mit anderen ehrenamtlichen Kommunalpolitikern, dass eine derartige Verdichtung von Wohnraum mit mehreren mehrstöckigen Häusern zu einem sozialen Brennpunkt werden könnte, einen wie es ihn schon einmal in Gauselfingen gab.

In der Bürgerfragestunde dieser Juli-Sitzung des Gauselfinger Gremiums hatten Brigitte und Gerhard van Eys zusammen mit einem weiteren Nachbarn bereits ihre Bedenken formuliert und nach dem Bericht des Schwarzwälder Bote auch einen Leserbrief geschrieben. In dem kritisierten sie zudem, dass das Projekt zwar groß sei, aber nicht barrierefrei. Darauf gab es eine Antwort in einem weiteren Leserbrief. Der Schreiber wies auf die Wohnungsnot und die Situation vieler Wohnungssuchenden hin. Er widersprach den Befürchtungen, dass dieses Projekt zu einem sozialen Brennpunkt werden könnte. Auch diese Wohnungen könnten sich nur finanziell gut gestellte Familien leisten, argumentierte er und warf den Gegnern des Projekts vor, nur an sich zu denken.