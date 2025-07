Aufreger in Balingen

1 Tauben in der Stadt: Peta setzt auf betreute Taubenhäuser. Foto: Uli Deck/dpa Ein Bericht unserer Redaktion schlägt hohe Wellen. Weil offenbar Tauben beschossen wurden, meldet sich Peta zu Wort.







Nachdem Anwohner in Balingen in der Straße Auf Binken und in der Heinrich-Herz-Straße offenbar mit mit Säure gefüllten Spritzpistolen auf Tauben zielten, meldet sich Peta zu Wort. Zudem ist mindestens eine Taube von einem Pfeil getroffen worden, wie die Anwohner berichteten.