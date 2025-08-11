Aufreger in Balingen: Der Partytreff schmeckt nicht allen

„Täglich begegnen mir dort Autos, und es ist äußerst gefährlich, zu Fuß unterwegs zu sein“, schreibt eine Fußgängerin im April an die Stadt Balingen (die Leserin möchte anonym bleiben, der Name ist unserer Redaktion bekannt). Es ist nicht die erste E-Mail, mit der die Frau sich ans Rathaus wendet. „Das Gebiet wird zunehmend zur Rennstrecke und Partymeile, was die Sicherheit aller deutlich beeinträchtigt“, heißt es in der digitalen Post.

Zwar sei ein Schild aufgestellt worden, dass kein Müll zurückgelassen werden dürfe, Müll sei aber nur das sekundäre Problem, schreibt die Hundehalterin. Hauptsächlich gehe es darum, dass dort gefahren werde, obwohl das verboten sei. Und weiter: „Das Schild gegen Müll, das ganz am Ende der Straße aufgestellt wurde, wird daran nichts ändern, da es die tatsächlichen Probleme nicht ansatzweise adressiert.“

Mit quietschenden Reifen beschleunigt

Es gibt zahlreiche Mails, die die Frau geschrieben hat, sie liegen unserer Redaktion vor. In einer schildert sie eine Situation aus dem Frühjahr. Bei einer Gassirunde habe sie ein Auto beobachtet, das mit quietschenden Reifen angefahren sei, 100 Meter beschleunigt, abrupt gebremst und dann wieder beschleunigt habe. Sie habe sofort die Polizei benachrichtigt. „So wie ich das im Nachhinein mitbekommen habe, haben sie den Fahrer auch erwischt“, schreibt sie.

Als sie am Folgetag wieder mit den Hunden unterwegs war, habe es dort jede Menge frische Reifenspuren, Gummiabrieb ohne Ende gegeben und auch durch die Wiese sei gefahren worden. Sie machte davon Fotos, welche sie in der E-Mail anhängte.

„Wird mehr und mehr zur Rennstrecke“

„Das Gebiet wird mehr und mehr zur Rennstrecke und immer gefährlicher für Fußgänger“, befürchtet die Hundehalterin. Regelmäßig schickte sie nach den Wochenenden Fotos an die Adresse der Stadtverwaltung. Im April schrieb sie dazu: „Auch zu diesem Wochenbeginn schicke ich Ihnen wieder ein Update zu den Zuständen auf der ehemaligen Erddeponie. Sowohl Freitag, als auch Samstagabend wurde dort offenbar wieder gefeiert, gegrillt und der Müll wieder zurück gelassen.“

„Rücksichtslos durch die Gegend geheizt“

Belegt hat die Spaziergängerin dies mit Fotos, auf denen zu sehen ist, dass sowohl die vordere, als auch die hintere Bank vermüllt war. Das sei aber nicht alles gewesen: „Spuren in der Wiese und Holzklötze mit Reifenabrieb im Graben lassen vermuten, dass auch wieder ziemlich rücksichtslos mit dem Auto durch die Gegend geheizt wurde.“ Sie vermutet, dass sich das Auto im Graben fest gefahren habe und mit Hilfe der Holzklötze habe man das Problem dann gelöst.

Das sagt man bei der Stadt

Was sagt man bei der Stadt zur Lage in der Ohnrastraße? Bürgermeister Ermilio Verrengia berichtet von einem regelmäßigen Austausch mit der Stadtverwaltung zu den Themen schnelles Fahren und zunehmende Vermüllung. Verrengia: „Unser städtischer Bauhof hat deshalb bereits ein Hinweisschild zur Müllproblematik aufgestellt.“

Ein Wunsch der Bürgerin sei die Sperrung der Straße durch Poller. Die Stadt, sagt Verrengia, hat das abgelehnt – die Straße müsse für den landwirtschaftlichen Verkehr frei sein. Das Schild mit der Aufschrift „Durchfahrt verboten – Anlieger frei“ sei verkehrsrechtlich korrekt. „Pollerlösungen mit Schlüsseln oder Schranken haben sich in der Vergangenheit nicht bewährt, da sie häufig offen gelassen werden und somit keinen nachhaltigen Effekt erzielen“, sagt Verrengia. Kontrollieren könne im Übrigen nur die Polizei.