Aufreger in Balingen: Der Partytreff schmeckt nicht allen

Einweggrills,leere Flaschen, rasende Autos: Gassigänger bemängeln den Zustand am Aussichtspunkt auf der ehemaligen Deponie auf dem Hummelberg.
„Täglich begegnen mir dort Autos, und es ist äußerst gefährlich, zu Fuß unterwegs zu sein“, schreibt eine Fußgängerin im April an die Stadt Balingen (die Leserin möchte anonym bleiben, der Name ist unserer Redaktion bekannt). Es ist nicht die erste E-Mail, mit der die Frau sich ans Rathaus wendet. „Das Gebiet wird zunehmend zur Rennstrecke und Partymeile, was die Sicherheit aller deutlich beeinträchtigt“, heißt es in der digitalen Post.