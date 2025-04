Aufreger in Albstadt

1 Unser Leser Siegfried Schott meint: „Völlig unverständlich und für die Betroffenen nicht nachvollziehbar, ist die Abwesenheit der kompletten Verwaltungsspitze in derart brisanten Sitzungen.“ Foto: Schwarzwälder Bote

Ob mögliche Schulschließung oder Feuerwehrhaus: Unser Leser Siegfried Schott wundert sich über die aktuellen Vorgänge in Albstadt.









Link kopiert



Kaum glauben konnte ich, was ich aus der Presse erfahren habe: Bei Ortschaftsrats-Sitzungen am Montag in Onstmettingen, Margrethausen, Lautlingen und Laufen standen die Themen Schulschließungen, respektive ein zentrales Feuerwehrhaus für das Eyachtal auf der Tagesordnung.