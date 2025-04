Es ergab sich im Zuge der Haushaltsverabschiedung. Im Gremium entspann sich eine Diskussion, deren Wortführer zwischen schulterzuckender Gleichgültigkeit und echter Empörung schwankten.

Ins Rollen gebracht hat sie der VS-Oberbürgermeister und CDU-Fraktionssprecher im Kreistag, Jürgen Roth.

Lesen Sie auch

Der nämlich ging hat mit der Kreisverwaltung ins Gericht. „Ich möchte es an einem praktischen Beispiel veranschaulichen: Seit Jahrzehnten gönnt sich die Verwaltung den Luxus einer täglichen zehnminütigen Frühstücksfreistellung“, so Roth.

Ein emotionsloser Landrat

Die Regelung ist ein Überbleibsel aus den 1980er-Jahren, erklärte Landrat Sven Hinterseh vollkommen emotionslos die Situation. Und so sie sieht aus: Jedem Mitarbeiter stehe pro Tag eine zehnminütige, bezahlte Kaffeepause zu. Die Mitarbeiter stempeln aus, gehen in die Pause und zehn Minuten der ausgestempelten Zeit gelten als Kaffeepause – wer länger in der Pause bleibt, bekomme die restliche Zeit der Pause nicht bezahlt oder müsse sie quasi nacharbeiten.

Ein aufgebrachter OB

Dieses Zugeständnis an die Verwaltungsmitarbeiter droht jetzt aber zu kippen. Denn geht es nach dem Willen von CDU-Fraktionssprecher und VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth, soll diese Regelung nun gründlich überdacht werden. Denn klar ist: Kleinvieh macht auch ordentlich Mist. So summiere sich laut eigens angestellter Berechnung der Kreisverwaltung die tägliche Kaffeepause auf vier Vollzeitstellen pro Jahr – „ja ich wiederhole: von vier Vollzeitstellen“, so Roth. In Zeiten des Personalmangels, wo Zeit der Mitarbeiter bare Münze ist, avanciert die Kaffeepause also zur echten Währung.

Ein letzter Kaffee?

„Unseres Erachtens könnten diese sinnstiftender eingesetzt werden. Deshalb erwarten wir auch hier eine Reduzierung auf Null“, stellte Roth klar. Ein Verzicht sei das im Übrigen nicht wirklich, sondern „ein Invest am Arbeitsplatz, ein Invest für die Bürgerinnen und Bürger“.

Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, unter den Kreisräten wurde teilweise kontrovers diskutiert, und die Mitarbeiter dürfen noch ihre Kaffeepause machen. Klar ist aber, das letzte Wörtchen – bei einer Tasse Kaffee oder auch nicht – dürfte hier noch nicht gesprochen worden sein.