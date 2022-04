1 Normalerweise beruhigt sich das Geschehen nach Abpfiff auf dem Rasen der Allianz-Arena. Foto: Eibner

Na wo kommt der denn plötzlich her? Nach dem Champions League-Spiel der Bayern gegen Villareal stürmt ein sichtlich betrunkener Köln-Fan den leeren Platz der Allianz-Arena. Das Video zeigt das waghalsige Manöver.















Keine Ordner in Sicht

Auf dem Video ist nicht etwa Tom Cruise zu sehen, der sich für den nächsten "Mission Impossible Film" in Lebensgefahr begibt, sondern ein sichtlich angetrunker Fußball-Fan, der in einem Köln-Trikot den bereits leer gefegten Platz der Allianz-Arena stürmt. Wann das Video genau entstanden ist, ist nicht zu erkennen. Im Vordergrund sind zumindest noch die Werbebanden zu sehen, die üblicherweise für die Interviews aufgebaut werden. Auch die Techniker räumen in Seelenruhe die letzten Kabelreste zusammen.

Anscheinend hatten die Sicherheitskräfte sowie Ordner, die während des Spiels normalerweise den Auftritt von Flitzern - also Fans, die den Platz stürmen möchten - bereits Feierabend. Anders ist der Erfolg des Fans wohl nicht zu begründen. Hätten die Ordner doch wahrscheinlich leichtes Spiel mit dem torkelnden Mann gehabt.

Wieso kein Bayern-Fan?

Auch ist nicht zu klären, wie der Fan ins Stadion beziehungweise den Innenraum gelangen konnte. Hat doch Köln in diesem Jahr nichts mit der Champions League am Hut. Ein betrunkener Bayern-Fan wäre in diesem Fall leichter zu erklären, vor allem angesichts des Ausscheidens der Münchener.

Eins ist dem Köln-Fan zumindest gewiss: Er ist der Internet-Held der Woche. Nach seinem Sturz von der Tribüne hofft der Betrachter zudem, dass sich der Mann keine ernst zunehmende Verletzung zugezogen hat. Der Heimweg nach Köln zu Fuß dürfte sonst eine schwierige Angelegenheit gewesen sein.