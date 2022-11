1 Seit über zwei Wochen gibt es eine Störung in der Leitung der Telekom in Kniebis. Foto: Berg/DPA

Freudenstadt-Kniebis - Die Situation erscheint der 67-Jährigen so aussichtslos, dass sie keine andere Möglichkeit sieht, als sich an den Schwarzwälder Boten zu wenden, um "gehört zu werden".

Seit über 14 Tagen gibt es im Rimbachweg eine Störung in der Telekom-Leitung, das heißt, es funktioniert weder Festnetz noch Internet. Warum und wie lange dieser Ausfall noch andauert, weiß von den betroffenen Personen niemand. Unsere Redaktion hat mit zwei Personen gesprochen, die dieser Ausfall sehr beeinträchtigt und bei der Telekom nach der Ursache gefragt.

Es ist nicht das erste Mal, dass es eine solche Störung über einen längeren Zeitraum auf dem Kniebis gibt: es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr. Besonders gefährlich ist dieser Ausfall für die 91-jährige Mutter der Freudenstädterin.

Notruf kann nicht abgesetzt werden

Diese lebt alleine in einem Haushalt und ist pflegebedürftig. "Wenn meine Mutter stürzt, kann sie ohne fremde Hilfe nicht mehr aufstehen", erzählt die 67-Jährige. In so einer Notsituation kann die 91-Jährige aktuell nicht über den DRK-Notruf, noch sonst in irgendeiner Art und Weise telefonisch nach Hilfe rufen. Ihre Mutter und auch sie selbst stimmt das ängstlich.

Die Frau selbst schaut nun zwei Mal und ihr Bruder ein Mal täglich nach ihrer Mutter. Das Problem sei allerdings die Nacht, die ihr große Sorge bereitet. In dieser Zeit sei ihre Mutter bis zum Morgen unbeaufsichtigt. "Ich hoffe nur, dass nichts passiert, was man hätte verhindern können, wenn die Störung frühzeitig behoben worden wäre", sagt die 67-Jährige. In ihrer Stimme sind ihr die Strapazen der vergangenen Wochen anzuhören. "Wir fühlen uns alleine gelassen." Zudem glaube sie nicht, dass das Problem bereits bei der zuständigen Stelle der Telekom angekommen sei – trotz mehrfacher Reklamationen und Beschwerden.

Störung gefährdet Menschenleben

"Es ist untragbar, dass Menschenleben gefährdet sind", so die Freudenstädterin. In der heutigen Zeit sei das nicht in Ordnung, schon gar nicht über einen so langen Zeitraum hinweg.

Ebenso frustrierend ist die Störung für Utz Schneller. Sein Geschäftsbüro liegt ebenfalls im Rimbachweg. Als freischaffender Architekt besteht sein Arbeitsalltag normalerweise aus vielen Telefongesprächen und Besprechungen mit Kunden oder Handwerkern. Jetzt ist er zudem damit beschäftigt, in der Warteschlange der Telekom oder im Telekom-Shop in Freudenstadt auf die Störung aufmerksam zu machen. Immer wieder werde er vertröstet und es werde ihm versichert, die Telekom "bemüht und kümmert sich". Dieses Gefühl hat Schneller nicht, keiner der Mitarbeiter fühle sich aus seiner Sicht verantwortlich.

Auch Mobilfunknetz "katastrophal"

Aktuell laufe er für Gespräche mit seinem Mobiltelefon in seinem Geschäft von Raum zu Raum, da das Mobilfunknetz auf dem Kniebis "katastrophal" sei. "Das ist alles sehr umständlich und zeitraubend", sagt der Architekt. Seit über zwei Wochen ist er nun über das Festnetz nicht erreichbar und kann ebenso nicht über das Festnetz mit seinen Kunden telefonieren. Dieser Zustand sei "geschäftsschädigend".

Als Entschädigung habe ein Mitarbeiter im Telekom-Shop ihm einen zehn-Euro-Gutschein angeboten. Darüber kann sich Schneller nur amüsieren. "Das Geld nützt mir nichts, ich möchte einfach wieder normal telefonieren, um schaffen zu können."

Telekom rechnet trotzdem Gebühren ab

Die Kommunikationsprobleme mit der Telekom seien zudem sehr energieraubend, erzählt er. Die aufgestauten Emotionen sind seiner Stimme anzuhören. Und obwohl die Telekom ihre Leistungen in diesem Jahr oftmals über Wochen hinweg nicht erbracht hat, werden dennoch monatlich die Gebühren abgerechnet. Auch das ärgert ihn sehr.

Sowohl Schneller als auch die 67-Jährige Frau wünschen sich etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: Internet und Festnetz. Und, dass ihre Anliegen seitens der Telekom ernst genommen werden.

Noch kein Ende der Störung in Sicht

Aber was sagt die Telekom zu dieser Störung – und wann wird sie behoben? Wir haben bei Peter Kespohl, Pressesprecher Deutsche Telekom, nachgefragt. "Ursache sind vermutlich feuchtigkeitsbedingte Kurzschlüsse in einem unserer Kabel in der Region", sagt er. Um das Problem zu beheben wurde ein Auftragnehmer beauftragt. Dieser solle den genauen Fehlerort einmessen, anschließend die Fehlerstelle aufgraben und das betroffene Kabelstück freilegen, so der Pressesprecher.

Und warum dauert das so lange? "Die vermutete Fehlerstelle ist leider schwer zugänglich", sagt Kespohl. Dies erschwere die Auswechslung des betroffenen Kabelstücks. Wann der Kurzschluss komplett behoben sein wird, könne die Telekom noch nicht sagen. Kespohl: "Die betroffenen Kunden bitten wir um Verständnis."