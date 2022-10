Aufräumaktion in Rottweil

1 Mit einem großen Meißel wird dem Teerberg zu Leibe gerückt. Foto: Otto

Was macht eine dicke Ladung Teer auf einem Kreisverkehr-Rasen? Schuld ist ein kurioser Unfall, nach dem der steckengebliebene Fahrer einen Teil der Ladung einfach abgekippt hatte. Jetzt wurde aufgeräumt.















Rottweil - Einige Verzögerungen im Verkehr ließen sich am Donnerstagnachmittag am Kreisverkehr zwischen der Bundesstraße 27 und der Landesstraße 424 zwischen Rottweil und Villingendorf nicht vermeiden. Lastwagen, Bagger und Kräfte der Straßenmeisterei rückten an, um den Berg Teer vom Kreisverkehr zu schaffen.

Fahrer flüchtet

Ein Lastwagenfahrer hatte zwischen Montag und Dienstag den Kreisel überfahren, war auf der Grünfläche steckengeblieben und hatte, um weiterzukommen, einen Teil seiner Teerladung kurzerhand an Ort und Stelle abgekippt. Daraufhin fuhr er, wie die Polizei mitgeteilt hatte, einfach weiter.

Meißel kommt zum Einsatz

Weil der Teer logischerweise hart wurde, musste nun am Donnerstag ein Meißel zum Einsatz kommen, um den schwarzen Berg klein zu klopfen, bevor der Teer abgetragen werden konnte. Auf Nachfrage bei der Polizei, ob der flüchtige Lastwagenfahrer inzwischen bekannt ist, hieß es am Donnerstag, die Ermittlungen dauern noch an.