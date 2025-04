Aufnahme oder Gründung: Selbsthilfegruppen in der Ortenau suchen Mitglieder

Selbsthilfegruppen sind ein wertvolles Angebot, um mit anderen Betroffenen oder Angehörigen in Kontakt zu treten, sich über persönliche Erfahrungen auszutauschen und gegenseitige Unterstützung zu erfahren, betont das Landratsamt in einer Mitteilung. Die Möglichkeit, über schwierige Themen zu sprechen und dabei auf Verständnis und Respekt zu stoßen, helfe vielen Menschen, sich weniger allein zu fühlen und neue Perspektiven zu gewinnen.

Teilnehmer helfen sich gegenseitig mit Rat und Tat

„In Selbsthilfegruppen finden Menschen eine wichtige Form der Unterstützung, die durch gegenseitiges Verständnis und respektvollen Austausch geprägt ist. Es tut gut zu sehen, dass man mit seinen Herausforderungen nicht allein ist“, erklärt Elisa Weber von der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Landratsamt.

Im Ortenaukreis gibt es rund 205 Selbsthilfegruppen, die ein breites Themenspektrum abdecken. In letzter Zeit wurden einige Gruppen neu gegründet, andere befinden sich noch in der Aufbauphase. Bestehende Gruppen suchen zudem neue Mitglieder, um den Austausch zu erweitern und ihre Gemeinschaft zu stärken. „Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, eine passende Selbsthilfegruppe zu finden oder neue zu gründen. Das Gemeinschaftsgefühl, der vertrauensvolle Rahmen und die gegenseitige Unterstützung, die hier entstehen, sind für viele unbezahlbar“, betont Weber.

Interessierte sind eingeladen, sich an die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen des Ortenaukreises zu wenden. Dort erhalten sie nähere Informationen, werden an die Gruppen vermittelt, bei der Gründung einer neuen Gruppe unterstützt oder auf Interessentenlisten für Neugründungen aufgenommen (siehe Info) Kontakt gibt es unter Telefon 0781/8 05 97 71 oder per E-Mail an selbsthilfe@ortenaukreis.de.

Webseite bietet Übersicht über alle Gruppen

Darüber hinaus bietet die Webseite selbsthilfe-ortenau.de einen Überblick über das Angebot an Selbsthilfegruppen im Ortenaukreis. Sie bietet neben einer Komplettübersicht der Gruppen auch eine Suchfunktion. Dort finden sich auch neben den Kontaktdaten auch die Öffnungszeiten der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen.

Selbsthilfegruppen mit Aufnahmemöglichkeiten oder in Gründung

Angst und Depression

: In Lahr, bis 30 Jahre (in Gründung) Herzinsuffizienz

: ( in Gründung) Mobbing am Arbeitsplatz:

(in Gründung) Angehörige glücksspielsüchtiger junger Menschen:

(in Gründung) Verwitwete Frauen:

Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat, 18 Uhr in Offenburg Demenz – Gruppe für jung erkrankte Paare:

Letzter Donnerstag im Monat, 17 bis 19 Uhr in Offenburg Angehörige von Erwachsenen mit AD(H)S:

Montags, 18.30 Uhr in Offenburg Lunge (Asthma, COPD & Allergien):

Jeden zweiten Donnerstag, 19.30 Uhr in Haslach, Kontakt unter Telefon 07832/84 74 Long-Covid, Post-Covid:

Erster Donnerstag im Monat, 17 Uhr online, Kontakt per E-Mail an shgortenau@gmx.de Erwachsene aus dem autistischen Spektrum:

Erster Dienstag im Monat, 19 Uhr, Kontakt: Corinna Link, per E-Mail an shg@autisten-ortenau.de, Infos auf autisten-ortenau.de Adipositas Achern:

Erster Dienstag im Monat, 19 Uhr, Kontakt Melanie Roß unter Telefon 0174/8 12 64 20 Hashimoto:

Zweiter Montag im Monat, 19 Uhr in Lahr Multiple Chemikalien-Sensitivität (MCS):

Letzter Mittwoch im Monat, 14.30 Uhr in Offenburg Jupa – Junge Betroffene von Parkinson:

Jeder dritte Mittwoch im Monat, 17.30 Uhr im Josefsklinikum Offenburg Borreliose:

Zweiter Dienstag im Monat (außer August), 19 Uhr in Offenburg COPD Offenburg:

Weitere Informationen auf Anfrage COPD Kehl:

Ab 6. Mai, erster Dienstag im Monat, 19 Uhr in der Ortsverwaltung Auenheim Zwangserkrankungen:

Vierter Dienstag im Monat, 18 bis 19.30 Uhr in Offenburg, Kontakt unter Mobil 0176/21 72 05 41 oder per E-Mail an sibi1985@web.de