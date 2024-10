Auflösung verhindert: Owinger ABAI-Freunde wird es weiter geben

1 Die ABAI-Vorsitzende Christa Kurz (von links), die aus der Vorstandschaft verabschiedeten Elisabeth Kurz und Hildegard Borrusch und ihre frisch gewählten Nachfolgerinnen Regine Henne (Kassiererin), Eva Vögele (Schriftführerin) und Luisa Kurz (zweite Vorsitzende) Foto: Kost/Thomas Kost

Die Lücken in der Vorstandschaft sind aufgefüllt und das drohende Aus des Vereins ist damit abgewendet: Beim Owinger Freundeskreis zur Unterstützung des Kinderdorfes ABAI in Brasilien kann es weitergehen.









Link kopiert



Noch im Sommer hatte es nicht allzu rosig um die Zukunft der ABAI-Freunde ausgesehen. Ein im August an die 121 Mitglieder versandeter Rundbrief ließ nämlich aufhorchen: Darin wurde angekündigt, dass eine Auflösung des 1991 ins Leben gerufenen Vereins nicht mehr auszuschließen sei, da mehrere wichtige Positionen im Vorstand nicht mehr besetzt werden können. In der Tat besteht die Führungsriege der ABAI aus einem kleinen Kreis an Frauen, die ihre Ämter schon seit Jahrzehnten ausüben – zum Teil auch im gegenseitigen Wechsel.