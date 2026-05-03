Auflösung des Vereins: BUND Ortsgruppe Hardt macht Schluss

43 Jahre haben sie sich für Natur und Umwelt in Hardt eingesetzt – jetzt löst sich die BUND-Ortsgruppe auf.

Die Mitglieder der Ortsgruppe des BUND Hardt haben entschieden ihren Verein aufzulösen.

Nach der kritischen Erkenntnis, dass sie selbst keine größeren Aktivitäten für Natur und Umwelt im Ort mehr organisieren und durchführen können, haben sie einstimmig die Auflösung des Ortsvereins beschlossen.

Was mit dem verbliebenen Vereinsvermögen passiert

Das Vereinsvermögen geht an den BUND-Regionalverband mit der Zweckbindung für zwei Projekte in Hardt und Umgebung. Einzelne Mitglieder wollen sich nun stattdessen der BUND-Ortsgruppe Tennenbronn anschließen.