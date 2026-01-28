Auflösung abgewendet: MV Hausen sortiert sich komplett neu

Der Musikverein Hausen hat sich für die Zukunft gerüstet. Anstatt des typischen Konzepts mit Vorsitzenden und Beiräten gibt es nun das teambasierte Vereinsmanagement.
Im Januar 2025 startete der Musikverein Hausen am Tann in eine ungewisse Zukunft. Erster Vorsitzender Marcel Neher legte sein Amt nieder – ohne Nachfolger. Auch die Stelle des Dirigenten war bereits seit Oktober 2024 nicht besetzt. Zweiter Vorsitzender Matthias Dreher übernahm das Zepter. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung am Dienstagabend blickte er zurück: „Ein Jahr lang habe ich den Vorsitz interimsweise übernommen – und früh festgestellt, dass es keine weitere Wahlperiode für mich geben wird.“