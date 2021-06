2 Hans Müller steht vor Plakaten, die die Filme ankündigen, die nach dem Neustart des Bali-Kino-Palasts in den kommenden Monaten zu sehen sind. Foto: Hauser

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Es sind noch einige Vorbereitungen zu treffen, die Grundreinigung ist in vollem Gange, die Waren sind bestellt – am 1. Juli ist es so weit: Hans Müller öffnet wieder die Türen zu seinem Bali-Kino-Palast.

Balingen - Nach dem aktuellen Stand der Corona-Verordnungen ist in den Vorführsälen ein Abstand von 1,50 Meter pro Besucher einzuhalten, und Maske ist Pflicht bis zu den insgesamt sieben Kinos, in denen aber der Verzehr erlaubt ist. Die Datenerfassung erfolgt über die Luca-App oder schriftlich. Eventuell kann es noch neue Verordnungen geben, wenn möglich sogar Erleichterungen, hofft Müller, denn am kommenden Montag soll noch einmal über den Ablauf von kulturellen Veranstaltungen in Gebäuden beraten werden.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen