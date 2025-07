Auflagen für Sommerfest: Egringer Verein fühlt sich von Bürgermeisterin gegängelt

1 Das Sommerfest in Egringen, ein „kulturelles Highlight“ des Ortes. Foto: Silke Hartenstein Die verkürzte Ausschankzeit beim Sommerfest in Egringen gab Anlass zur heftig geführten Diskussion - Bürgermeisterin Carolin Holzmüller wurde Willkür vorgeworfen.







Link kopiert



Auf der Gemeinderatssitzung am Montag, 21. Juli, meldete sich Gemeinderat Stefan Medam (CDU) beim Tagesordnungspunkt „Fragen“ zu Wort und beschrieb zunächst sein Anliegen: Das Sommerfest in Egringen sei ein „kulturelles Highlight“ im Ort. Jedoch sei die Ausschankerlaubnis von Bürgermeisterin Carolin Holzmüller erst am Donnerstag beim Verein eingetroffen. In dem Schreiben sei das Ausschankende „ohne weiter Erläuterung von 1.30 auf 1 Uhr reduziert“ worden. Medam fragte: „Wie ist es – außer mit Willkür – zu begründen, dass das so stattgefunden hat?“ Und „nicht, wie bei allen anderen Festen“, das Ausschankende bis 1.30 Uhr erteilt wurde? Holzmüller wich in ihrer Antwort aus: Sie stehe mit dem Egringer Musikverein bereits seit drei Jahren im Austausch, „und der ist schwierig“. Sie werde noch einen Versuch starten, „um für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden.“