Aufkommensneutralität hergestellt: Altensteig passt Hebesätze für Grundsteuer an

Bei der Grundsteuer hat sich Altensteig zum Ziel gesetzt, trotz Reform genauso viel einzunehmen wie vorher. Nun wurden die Hebesätze angepasst.
Im Gemeinderat Altensteig wurde die Grundsteuer-Hebesätze auf den Prüfstand gestellt und angepasst. Der neue Satz für die Grundsteuer A, also land- und forstwirtschaftliche Flächen, beträgt 580 Prozent. Vorher waren es 645 Prozent. Die Grundsteuer B, die etwa für Wohnhäuser gilt, wird nun mit einem Hebesatz von 570 Prozent berechnet. Vorher waren es 580 Prozent. Die neuen Sätze gelten rückwirkend für das Jahr 2025.