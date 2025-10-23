Aufkleber in Rottenburg: Polizei fahndet nach Personen aus linker Szene

Eine größere Gruppe an Personen, die augenscheinlich dem linkspolitischen Spektrum zuzuordnen waren, löste am Samstag einen Polizeieinsatz in Rottenburg aus.

Wie das Polizeipräsidium Reutlingen unserer Redaktion berichtet, fiel den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Rottenburg, die sich zur Mittagszeit auf dem Weg in den Spätdienst befanden, am vergangenen Samstag, eine 15- bis 20-köpfige Personengruppe am Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg auf, die augenscheinlich dem linken Spektrum zuzuordnen war.

Polizeisprecherin Tina Rempfer sagt: „Kurz darauf wurde das Stadtgebiet intensiv nach dieser Gruppe bestreift, da dort schon seit Anfang Oktober vermehrt Aufkleber mit linkspolitischem Inhalt aufgefallen waren.“

Frisch angebrachte Aufkleber

Welcher konkreten Gruppierung die Personen zuzurechnen sind, lässt sich laut Polizei abschließend nicht feststellen, da die Personen von den Rottenburger Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden konnten. „Im Bereich des Stadtzentrums wurden jedoch zahlreiche frisch angebrachte Aufkleber festgestellt. Über eine genaue Anzahl liegen uns keine Informationen vor“, teilt die Polizeisprecherin mit.

Da sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Aufkleber rückstandslos entfernen ließen, liegt den aktuellen Ermittlungen der Polizei zufolge kein strafrechtlich relevantes Verhalten im Sinne einer Sachbeschädigung vor.

Schulen sind betroffen

Nach Angaben der Rottenburger Stadtverwaltung waren unter anderem die St. Klara-Schule und die Carl-Joseph-Leiprecht-Schule von der Sticker-Aktion betroffen.

An öffentlichen Stellen wie Laternenmasten und Schildern ist die Stadtverwaltung dafür zuständig, die Aufkleber wieder zu beseitigen. „Das Entfernen wurde bereits eingeleitet“, sagt Birgit Reinke, Amtsleiterin des Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement.