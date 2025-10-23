Aufkleber in Rottenburg: Polizei fahndet nach Personen aus linker Szene

Eine größere Gruppe an Personen, die augenscheinlich dem linkspolitischen Spektrum zuzuordnen waren, löste am Samstag einen Polizeieinsatz in Rottenburg aus.
Wie das Polizeipräsidium Reutlingen unserer Redaktion berichtet, fiel den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Rottenburg, die sich zur Mittagszeit auf dem Weg in den Spätdienst befanden, am vergangenen Samstag, eine 15- bis 20-köpfige Personengruppe am Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg auf, die augenscheinlich dem linken Spektrum zuzuordnen war.