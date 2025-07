Aufklärung ist zentral: So stehen Lahrer Fachleute zu einem Social-Media-Verbot für Jugendliche

Mobbing, Manipulation, Desinformation: Kritiker warnen schon längere Zeit vor den Folgen von Sozialen Medien für Kinder und Jugendliche. Zuletzt wurde der Ruf nach einer staatlich geregelten Altersbeschränkung lauter. Mehrere Politiker unterstützen das Vorhaben, darunter Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Auch die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Louisa Specht-Riemenschneider, macht sich dafür stark. Was sagen Verantwortliche vor Ort?

„Das Thema wird kontrovers diskutiert“, berichtet Sino Boeckmann, Vorsitzender des Lahrer Gesamtelternbeirats (GEB). Per se hält er die Diskussion für nicht ganz verkehrt. Dennoch glaubt er nicht, dass ein Verbot in absehbarer Zeit kommt. Zum einen ließe es sich kaum kontrollieren, zudem gebe es viele technische Möglichkeiten, es zu umgehen. Boeckmann sieht daher die Gefahr, dass ein Verbot zum „zahnlosen Tiger“ werde. Zudem stelle sich die Frage der Sanktionierung: Wer müsste bei Nichteinhaltung welche Strafe zahlen?

Einige Plattformen haben eine Altersbeschränkung

Der Lahrer GEB plädiert für noch mehr Aufklärung in Bezug auf die Potenziale und die Gefahren der Sozialen Medien, so Boeckmann. An den weiterführenden Schulen werde das bereits umgesetzt, doch müsse das Thema auch an den Grundschulen verankert werden.

Daniel Janka, Rektor des Geroldsecker Bildungszentrums Seelbach, berichtet, dass Handys in der Schule seit zwei Schuljahren ausgeschaltet sein müssen, auch in den Pausen. Ein staatliches Verbot von Social Media mache nur Sinn, wenn man es auch kontrollieren könne, so Janka. Daher sei er für ein Verbot für Unter-14-Jährige. Der Vorteil einer staatlichen Regel sei, dass so deutlicher werde, dass einige Plattformen ohnehin erst ab 14 Jahren freigegeben sind. Zudem müssten Eltern und Schulen den vernünftigen Umgang mit Sozialen Medien thematisieren. Außerdem müsse der Staat stärker Inhalte im Netz auf Jugendgefährdung hin kontrollieren und die Anbieter mehr zur Verantwortung ziehen.

Auch die Lahrer Drogenhilfe beschäftigt die Thematik. Wie Sozialpädagogin Lena Hargesheimer berichtet, spielt Social-Media-Sucht in Beratungsgesprächen eine stetig wachsende Rolle. „Wir müssen das Thema an allen Ecken aktiv mitdenken, da es ein großer Teil unseres Lebens ist und in der Zukunft sein wird“, erklärt sie. Sie kritisiert, dass in sozialen Medien „vermeintlich perfekte, leider nicht reale Leben anderer Menschen“ gezeigt werden. Sie könne sich vorstellen, dass es für Jugendliche eine Entlastung sein könne, wenn sie nicht den ganzen Tag mit solch unrealistischen Darstellungen konfrontiert werden.

Es braucht Schutz und Gesprächspartner

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte wirbt Hargesheimer um einen Spagat zwischen einem Teilverbot und der Vermittlung eines sinnvollen Umgangs mit Sozialen Medien. Es ginge etwa darum, empathische und kommunikative Fähigkeiten ebenso zu erlernen wie das Vermögen, sich kritisch mit Inhalten auseinanderzusetzen. „Das kann vorerst in medienfreien Räumen und im nächsten Schritt durch eine begleitende Mediennutzung gelingen“, so Hargesheimer.

Junge Menschen bräuchten mehr Schutz und Gesprächspartner. Man könne sie unterstützen, indem es etwa an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten ein Nutzungsverbot gebe. Dabei denkt sie etwa an das Elternhaus, die Schule oder Vereine. Letztlich brauche es reale Räume, in denen Menschen in Kontakt miteinander kommen können.

Miriam Taeger von der AGJ-Suchtberatung Lahr hält wenig von einem Verbot für Unter-16-Jährige. „Social Media begleitet uns überall, ein Verbot erscheint wenig realistisch“, erklärt sie. Der Reiz des Verbotenen werde bleiben, der Konsum könne sich in einen unkontrollierten Bereich verschieben. Wichtig sei die Stärkung der Konsumkompetenzen von Erziehungsberechtigten sowie von Kindern und Jugendlichen. Anstelle eines Verbots sei eine Regulierung der Angebote anzustreben. Plattformbetreiber sollten mit in die Verantwortung genommen werden, um sicherzustellen, dass Inhalte mit alterssensiblen Inhalten nur von entsprechenden Gruppen konsumiert werden. Eine zentrale Sperrfunktion für Plattformen könne eine verbesserte Regulierung durch die Eltern ermöglichen.

Vorreiter Australien

Ende 2024 hat Australien ein Gesetz verabschiedet, das Kindern unter 16 Jahren die Nutzung Sozialer Medien verbietet. Als Grund nannten Politiker vor allem die Gefahren, denen junge Menschen ausgesetzt seien. Bis Ende 2025 müssen Plattformbetreiber eine Alterskontrolle umsetzen, sonst droht eine Geldstrafe von bis zu 31 Millionen Euro. Allerdings sind noch Fragen offen. So ist etwa unklar, wie die Alterskontrollen umgesetzt werden.