1 Ein Nato-Aufklärungsflugzeug des Typs Boeing E-3 Sentry Foto: Berg/dpa

Ein Nato-Aufklärungsflugzeug ist am Dienstagnachmittag über dem Nordschwarzwald gekreist. Immer wieder überfliegen die Maschinen des Typs Boeing E-3 Sentry im Rahmen von Übungsflügen die Region.









Link kopiert



Das Flugzeug war am Nato-Stützpunkt in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) gestartet und zog am Dienstagnachmittag mehrere Kreise über dem Nordschwarzwald, überflog dabei im Kreis Calw unter anderem Haiterbach, Nagold und Jettingen sowie im Kreis Freudenstadt den Baiersbronner Ortsteil Tonbach und den Freudenstädter Stadtteil Musbach. Bis in den Abend hinein war die Maschine noch in rund 9000 Metern Höhe über der Region. Später änderte sie ihre Flugbahn und überflog am Abend unter anderem noch Villingen-Schwenningen und Alpirsbach. Interessierte konnten den Flug über die Plattform Flightradar24 verflogen.