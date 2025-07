Aufklärung in der Luft: Nato-Flugzeug kreist über dem Schwarzwald

Aufklärung in der Luft

1 Ein Nato-Aufklärungsflugzeug des Typs Boeing E-3 Sentry Foto: Berg/dpa Ein Nato-Aufklärungsflugzeug kreist am Mittwoch über dem Schwarzwald. Immer wieder überfliegen die Maschinen des Typs Boeing E-3 Sentry im Rahmen von Übungsflügen die Region.







Das Flugzeug war gegen 11 Uhr am Nato-Stützpunkt in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) gestartet und zog am Mittwochvormittag zunächst mehrere Kreise über dem Nordschwarzwald, überflog im Kreis Freudenstadt Baiersbronn, Waldachtal und den Freudenstädter Stadtteil Musbach sowie Haiterbach und Nagold im Kreis Calw und Jettingen.