2 Im kommenden Frühjahr will das Volkstheater das Stück "Hotel Papa – Vorsicht auf Gleis 3!" noch einmal auf die Bühne der Stadthalle bringen. Foto: Volkstheater

Kultur: Das Volkstheater und das Theater unter der Laterne wollen wieder vor Publikum spielen

Balingen - Mitte 2019 hatte das Volkstheater Balingen das Stück "Hotel Papa – Vorsicht auf Gleis 3!" einstudiert und über die folgenden Winter- und Frühjahrsmonate aufgeführt. Dann aber musste nicht nur im März 2020 der traditionelle Saisonhöhepunkt, die Vorstellung in der Stadthalle, abgesagt werden; dieser fiel auch in diesem Jahr Corona zum Opfer.

Hoffnungen machen sich die Ensemblemitglieder, dass nun im kommenden März die unterbrochene Spielzeit in der Stadthalle ihren "glorreichen Abschluss" finden kann, teilt Vorsitzender Michael Schwindt mit.

Keine Theatermüdigkeit

In einer Krisensitzung hätten sich die Darsteller darauf geeinigt, noch einen letzten Versuch zu wagen und "Hotel Papa – Vorsicht auf Gleis 3!" noch einmal aufzuführen, sollten es die Hygienebestimmungen zulassen.

Bei dem Treffen hat er bei seinen Mitspielern keine Theatermüdigkeit feststellen können, freut sich Schwindt. Es fehle derzeit zwar der Kontakt, weil keine Proben stattfinden, doch die Vorfreude auf weitere gemeinsame Auftritte sei umso größer. "Theaterspielen ist eben eine Sucht. Man will wieder den Applaus hören", beschreibt Schwindt seine Leidenschaft und die seiner Schauspiel-Kollegen. Es sei daher nie der Gedanke aufgekommen, ganz aufzuhören.

Deshalb richten sie auch schon ihre Blicke über das kommende Frühjahr hinaus. Die Mimen gehen fest davon aus, dass es im Sommer 2022 so sein wird, wie in mehr als 40 Theatersaisons zuvor: Erst wird ein neues Stück einstudiert, dann mehrmals aufgeführt und die Saison im darauffolgenden Frühjahr in der Stadthalle beendet – wobei sich die Volkstheater-Schauspieler auf eine Verlängerung einstellen: Sie planen, während der Gartenschau auf der Festivalbühne unterschiedliche Vorstellungen zu geben. "Das wird auch für uns etwas Neues", hält Schwindt fest und hofft, dass das Ensemble dann den Lohn fürs Weitermachen erhält nach zwei schweren Theatersaisons.

Ende August endet Aktion

Anerkennung in einer etwas anderen Form winkt dem Volkstheater in Kürze: Ende August endet die Aktion, dass der Preis der Karten, die bereits für die Stadthallen-Aufführung 2020 gekauft worden waren, aber nicht mehr zurückgegeben wurden, dem Ensemble zugute kommt. "Es sind sehr, sehr viele", sagt Schwindt, ohne die genaue Zahl zu wissen. "Das zeigt: Wir haben eine große Fangemeinde, die uns unterstützt." Als Dankeschön erhalten die Spender beim nächsten Christkindles-Markt am Stand des Volkstheaters ein Getränk umsonst.

Auch beim Balinger Theater unter der Laterne gibt es keine Spur von Verzagtheit, obwohl die Schauspieler inzwischen beschlossen haben, die für diesen Sommer und Herbst geplanten Aufführungen abzusagen. "Wir proben momentan online", berichtet Theaterleiter Christoph Holbein. Ziel ist jetzt, ab dem kommenden Frühjahr wieder auf der Bühne zu stehen.

Auch die Gartenschau 2023 haben die Ensemble-Mitglieder fest ins Auge gefasst und sich schon einen besonderen Auftrittsort ausgedacht: an der Eyach. Denn ein Stück, das gespielt werden soll, handelt auf hoher See, ein weiteres im Biergarten.