Aufgusskunst in Bad Dürrheim: Mit Aufguss und Leidenschaft – der Alltag eines Saunameisters

Kevin Reuschling kennt die Sauna wie kaum ein anderer. Seit über zehn Jahren ist er in der Branche tätig – und kam auf eher ungewöhnlichem Weg dorthin: über den Ringkampfsport. „Durch das Ringen war ich schon früh viel in der Sauna, zur Regeneration“, erinnert er sich. Dass daraus einmal ein Beruf werden könnte, hätte er damals wohl nicht gedacht.

Aktuell arbeitet Kevin als Minijobber im Solemar in Bad Dürrheim, denn hauptberuflich ist er IT-Spezialist. Doch sein Ziel ist klar: „Ich will meine Leidenschaft zum Hauptberuf machen“. Dass er von Leidenschaft spricht merkt man ihm an, wenn er über seine Arbeit redet.

Lesen Sie auch

Hitze ist nicht zu unterschätzen

Der Arbeitstag beginnt für ihn mit einem Blick auf den Aufgussplan: Wer übernimmt welchen Aufguss, zu welcher Uhrzeit und mit welchem Thema? Dabei gibt es verschiedene Arten: klassische Aufgüsse, entspannende Varianten oder sogenannte Show-Aufgüsse. Letztere sind besonders beliebt – und besonders anspruchsvoll. „Da arbeiten wir mit Musik, Licht, manchmal sogar mit Nebel oder Trockeneis“, erklärt Kevin Reuschling.

Unsere Empfehlung für Sie Solemar Bad Dürrheim Kevin Reuschling startet bei der Saunaaufguss-WM In dieser Woche findet im niederländischen Bussloo die Weltmeisterschaft der Saunameister statt. Mit am Start ist bei der Vorführung der heißen Akrobatik der im Solemar beliebte Aufgussakrobat Kevin Reuschling.

Die Gestaltung der Aufgüsse liegt dabei weitgehend in der Hand der Saunameister. Da ist also Kreativität gefragt, aber auch Erfahrung. Denn die Arbeit in der Hitze ist nicht zu unterschätzen. „Man muss die Hitze kennen und wissen was man tut“, betont er. „Ich habe mich da schnell dran gewöhnt, weil ich privat auch oft in die Sauna gehe.“

Mehr als Wedelkunst

Dass die Gäste dabei nackt sind, ist für ihn kein Thema. „Ich konzentriere mich auf das, was ich tue, auf die Performance. Ich bin das auch privat gewohnt, das gehört in der Sauna einfach dazu“, sagt er gelassen.

Ein Saunameister ist jedoch mehr als nur ein Wedelkünstler: Er ist Entertainer, Gastgeber und Aromatologe zugleich. Ziel ist es vor allem, den Gästen ein Erlebnis zu bieten, durch Performance und Düfte. Kevin Reuschlings Lieblingsdüfte sind Limette, Pfefferminze und schwarzer Pfeffer.

Solemar & Friends

Ein besonderes Highlight wirft bereits seine Schatten voraus: Vom 6. bis 8. Juni wird das Solemar zur Bühne für internationale Sauna-Kunst. Beim Event „Solemar & Friends“ versammelt sich die europäische Aufguss-Elite in der Schwarzwald-Sauna. Organisiert von der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim, treten 18 renommierte Gastaufaufgießer aus ganz Europa gemeinsam mit dem heimischen Sauna-Team auf.

Begleitet wird das Event von einer Ausstellung ätherischer Öle der Marke Pure – Natura Oils, die das ganze Wochenende über in der Schwarzwald-Sauna präsentiert wird.

Im Team des Solemar fühlt sich Kevin Reuschling wohl. „Das Klima ist super, wir unterstützen uns gegenseitig auch wenn mal etwas nicht nach Plan läuft.“