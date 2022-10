Aufgewachsen in Freudenstadt

Im Alter von 75 Jahren starb völlig überraschend Joachim Möhrle in seiner Wahlheimat Düsseldorf.















Freudenstadt - In Freudenstadt geboren und aufgewachsen, begann er im Schwarzwald seine politische Karriere, die ihn an die Spitze des baden-württembergischen Handwerks führte sowie in einflussreiche Positionen des bundesweiten Mittelstands.

Als "Glücksfall des Landes" bezeichnete ihn Ministerpräsident Winfried Kretschmann, als er Joachim Möhrle – damals Landeshandwerkspräsident und Vorsitzender des deutschen Handwerkstags – mit dem Verdienstkreuz erster Klasse in den Ruhestand verabschiedete. Das war im Juli 2015, Möhrle war 67 Jahre alt. Bereits neun Jahre zuvor hatte er aus der Hand von Ministerpräsident Günther Oettinger das Verdienstkreuz am Bande erhalten.

24 Jahre lang für CDU im Gemeinderat

Verdienste hatte sich Möhrle schon in Freudenstadt vielfach erworben. Nach Banklehre und Studium der Betriebswirtschaft übernahm er mit seinem Bruder Kurt die Geschäftsführung des 1946 von Vater Gottfried Möhrle gegründete Autohaus in Freudenstadt, die er bis 2015 versah. In jungen Jahren erfolgreicher Schwimmer und Wasserballer der Schwimmabteilung, war er von 1976 bis 2004 Vorsitzender des TSV und brachte den größten Verein Freudenstadts zur neuen Blüte.

24 Jahre lang war er auf der Liste der CDU Mitglied im Gemeinderat, wo er Vernunft vor Parteipolitik stellte und auf betriebswirtschaftliches Handeln von Verwaltung und Gemeinderat achtete. Möhrle war als diplomierter Betriebswirt der erste Nichthandwerker, der über zehn Jahre Kreishandwerksmeister war, dann seit 1999 Präsident der Handwerkskammer Reutlingen und seit 2005 Landeshandwerkspräsident.

Engagiert und erfolgreich vertrat er seine großen Themen

Die duale Ausbildung, ein modernes Schulsystem, der Kampf gegen die "Schattenwirtschaft" und Fachkräftemangel waren seine großen Themen, die er engagiert und erfolgreich vertrat. "Seine ausgewogene Argumentationsweise und sein gewinnendes Auftreten machen ihn zu einem geschätzten Partner für Politik und Wirtschaft zum Wohle des Handwerks", hatte schon Günther Oettinger erkannt. Als Vorstandsmitglied des deutschen Handwerkskammertags machte Möhrle seinen Einfluss in zahlreichen Gremien, Aufsichtsräten und Vorstandsriegen des Mittelstandes und Handwerks geltend, wobei ihn sein Weg immer wieder in die politischen Schaltzentralen nach Berlin führte.

Joachim Möhrle war verheiratet mit Karin Glaßl und Vater zweier Kinder. Vor über zehn Jahren wählte er Düsseldorf als seinen neuen Lebensmittelpunkt. Die angenehmen Seiten des Ruhestands, wusste er in den "Jahren ohne Terminkalender" sehr wohl zu genießen. Für ihn gehörten dazu das intensive Studium von Tageszeitungen, Kunst und Kultur sowie lange Spaziergänge am Rhein. "Er hatte ein schönes Leben", sagt seine Stieftochter.