Im Rahmen seiner letzten Zusammenkunft haben die Mitglieder des Chores einstimmig beschlossen, das gemeinsame Singen zu beenden. Der Chor, erstmals 1863 in einem handgeschriebenen Protokoll erwähnt und seitdem im Cäcilien Verband, dem Chorverband der katholischen Kirche – organisiert, war die älteste Gemeinschaft in Istein.

Treuer Begleiter

Mit großer Hingabe hat der Chor über Jahrzehnte die kirchlichen Hochfeste musikalisch umrahmt. Doch die Zahl der Aktiven ist seit Jahren rückläufig, heißt es in einer Mitteilung. Das Durchschnittsalter lag zuletzt bei mehr als 75 Jahren. Die stimmliche Belastbarkeit nimmt mit dem Alter ab – besonders bei hohen Tonlagen – und gesundheitliche Herausforderungen erschweren die regelmäßige Teilnahme an Proben.

Keine neue Generation

„Wenn bei 15 Sängerinnen und Sängern einzelne fehlen, hat das direkte Auswirkungen auf den Probenerfolg“, erklärte die langjährige Vorsitzende Ulrike Hugenschmidt. Über ein Jahrzehnt hat sie den Chor geführt und blickt auf eine intensive und erfreuliche Zeit dankbar zurück.

Trotz wiederholter Aufrufe gelang es nicht jüngere Mitglieder zu gewinnen. Die letzte musikalische Gestaltung erfolgte in der Abendmesse am Samstag: Ein bewegender Moment, verbunden mit Dank an alle Sängerinnen und Sänger, an Dirigent Dieter Hilpert für die 25-jährige Leitung sowie an Renate Steinbauer für ihr 25-jähriges Engagement im Chor.

Ein Vermächtnis bleibt

Wer weiterhin Freude am Gesang verspürt ist eingeladen, sich in anderen Chören der großen Gemeinde Efringen-Kirchen musikalisch einzubringen. Das Vermächtnis von St. Michael Istein lebt in den Erinnerungen und den Herzen der Gemeindemitglieder weiter, heißt es.