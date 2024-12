Warum betroffene DHL-Kunden in Villingen doppelt Pech haben

1 Mehrere DHL-Packstationen in Villingen, unter anderem hier in der Niederwiesenstraße, waren im Fokus von Dieben. Foto: Marc Eich

Gleich drei Packstationen in Villingen sind von bislang unbekannten Tätern ausgeräumt worden. Mehrere Pakete fielen den Aufbrechern in die Hände. Welche Haftung übernimmt DHL in diesem Fall?









Link kopiert



Mit roher Gewalt und einem stabilen Hilfsmittel sind zahlreiche Fächer an Packstationen in Villingen in den vergangenen Tagen aufgestemmt worden. Wie die Polizei berichtet hatte, waren insgesamt drei dieser rund um die Uhr nutzbaren elektronischen DHL-Paketautomaten Ziel von Dieben.