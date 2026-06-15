Aufgaben übernimmt Lahr: Nachbarschaftshilfe Kippenheim/Mahlberg löst sich nach 35 Jahren auf

Bei der Nachbarschaftshilfe Kippenheim/Mahlberg ist bald Schluss. Der Grund sind personelle und finanzielle Probleme. Hilfsbedürftige werden aber nicht allein gelassen.
Mahlbergs Bürgermeister und zugleich Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe Dietmar Benz freute sich über zahlreich erschienene Mitglieder und Gäste des Hilfsvereins. Er schickte in der Ratssitzung voraus, dass es jetzt „einiges zu besprechen“ gebe, wie schon die Tagesordnung mit dem letztem Punkt der Vereinsauflösung zu erwarten ließ. In seinem Bericht führte Benz aus, dass der Verein seit seiner jüngsten Generalversammlung im Mai 2025 auf nun noch 189 Mitglieder geschrumpft sei. In zwei Vorstandssitzungen hatte man seitdem beraten, wie es mit der Nachbarschaftshilfe weitergehen könnte. Die war, insbesondere in den vergangenen drei Jahren, in finanzielle Schieflage geraten, weil neue Personalkosten in Höhe von insgesamt 25.000 Euro jährlich – trotz Zuschüssen der Kommune, Kirchengemeinden und Sponsoren – nicht mehr zu decken waren und an den Rücklagen zehrten. Außerdem ergaben sich weitere Probleme durch die krankheitsbedingte Kündigung der bisherigen Bereitschaftsleiterin Christiane Steiner zum Juli. Für sie eine Nachfolge zu finden, erwies sich als schier unmöglich.