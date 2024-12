1 Für die Bundestagswahl werden Tausende Wahlhelfer benötigt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/Axel Heimken/dpa

Im Februar soll in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt werden. Für den vorgezogenen Wahltermin werden Tausende Helfer benötigt. Aber verdient ein Wahlhelfer eigentlich etwas? Und wie viele Stunden ist er im Einsatz? Wir liefern die Antworten auf die wichtigsten Fragen.









Link kopiert



Schon am 23. Februar soll es in Deutschland Neuwahlen geben. Noch ist der Termin nicht sicher, dennoch treffen viele Kommunen bereits Vorbereitungen. So werden allein in Baden-Württemberg für die Wahl Tausende Helfer benötigt.